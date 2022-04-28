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Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Майские длинные уикенды дарят возможность собраться всей семьей. Дети предвкушают близкие летние каникулы, родители репетируют отпуск, а бабушки и дедушки открывают дачный сезон. И все поколения вместе отмечают самый важный праздник — День Победы. Видеосервис Wink делает свой киновклад в эти долгожданные выходные и предлагает подборку новинок для ценителей самых разных жанров.

Детская территория

Wink всегда готов порадовать своих юных зрителей. На длинных майских праздниках будет, что посмотреть в Wink.

Подготовиться к майским каникулам поможет продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон "Мы — монстры 2" (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей. Мультфильм будет со-эксклюзивно доступен в подписке Wink с 29 апреля.

Тему находчивых героев продолжит российский мультфильм "Финник" (6+, с 28 апреля) от создателей "Смешариков". Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удается с ним подружиться — вместе они раскрывают главную городскую тайну. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

"Ая и ведьма" (6+, с 1 мая) — это работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растет в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Ее мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.

Еще одна история о необычной дружбе ждет юных зрителей в мультике "Мальчик-дельфин" (6+, с 9 мая). Дельфиненок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу. Смогут ли друзья выстоять в этой борьбе?

"Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды" (6+) — мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой — малыш Спарк — оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными. Эта история будет доступна со-эксклюзивно в подписке Wink с 28 мая.

Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история "Моя ужасная сестра", (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство "сестры" используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно. Роли родителей сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).

Взрослые любят разные жанры

Традиционно в первомай открывается дачный сезон. И если дачный день — это заботы и хлопоты, то дачный вечер — время хорошего легкого кино. Вот что предлагает Wink.

Криминальный комедийный сериал "И снова здравствуйте!" (16+, с 30 апреля) — прекрасный вариант для того, чтобы расслабиться, наблюдая за приключениями неубиваемого (в буквальном смысле) бандита Бориса. Герой завязывает с разборками, открывает кондитерскую, но внезапно становится жертвой киллера. Правда, в морге Борис очнется и захочет найти обидчиков. За десять серий приходить в себя в этом месте герою придется не раз, поскольку враги не оставят попыток довести покушение до успеха.

Любителям стильных детективов предназначен "Дьяволик" (18+, с 1 мая) — киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника. Полиция готовит ловушку — наверняка новым объектом интереса знаменитого гангстера станет уникальный розовый бриллиант, но кто в итоге окажется победителем?

"Наемник" (18+) с Крисом Пайном — для фанатов боевиков. После ранений герой уволен из армии и не может найти себя в мирной жизни. При первой же возможности он оказывается в частной военной компании. Честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их "работы". Фильм будет доступен со-эксклюзивно в подписке c 5 мая.

Ко Дню Победы

К празднику 9 мая Wink представляет две премьеры — продолжение нашумевшего сериала и казахский фильм о войне.

"СМЕРШ: Продолжение" (16+, с 4 мая) — новый сезон шпионского боевика, который уже высоко оценили зрители. Wink покажет все 12 серий до телевизионной премьеры на канале "РЕН ТВ". В главных ролях снялись Игорь Петренко, Владимир Котлярский и Олег Фомин. В продолжении — новые эпизоды напряженного противостояния контрразведчиков СССР и секретной службы Третьего Рейха.

Снятый казахскими кинематографистами фильм "Лето 1941 года" (16+, с 7 мая) основан на реальной биографии ученого, писателя и общественного деятеля Ади Шарипова. Взвод молодого лейтенанта Шарипова прикрывает отход штаба полка, но фашисты загоняют его в болото, и красноармейцы оказываются в тылу врага. Более 28 месяцев Ади был партизаном в белорусских лесах, где стал известен как Саша Казах.

Давайте уже после майских

На период после майских праздников Wink подготовил премьеры в самых разных жанрах.

"Добро пожаловать в семью" (16+, с 12 мая) — уморительная авторитетная комедия. Саша с первого взгляда влюбляется в Миру. Он не знает, что Мира — любимая дочь крестного отца местной мафии Леонида Ивановича. Теперь Саше любой ценой надо сохранить любовь и… жизнь.

К российской комедии "Родители строгого режима" (12+, с 15 мая) сразу было приковано повышенное внимание, поскольку в ней снялись Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян. И кому снимать комедию поколений, как не внуку (настоящему) Алисы Бруновны — Никите Владимирову. Сыну героев картины 38 лет, и он глава города. Родители недовольны чадом и запирают его на перевоспитание несмотря на высокий пост.

Французско-канадская музыкальная мелодрама "Голос любви" (12+, с 16 мая) снята по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион. Фильм рассказывает о том, как скромная провинциалка с уникальным голосом шла к самым знаменитым сценам мира. Мешает или помогает любовь добиться успеха?

"Обратимая реальность" (12+, с 19 мая) — российский фантастический триллер. Компания "Новая жизнь" помогает в виртуальных приключениях исполнить любые мечты клиентов, например, провести самое романтическое свидание в мире. Но однажды в приключения врываются страхи и комплексы заказчиков, превращая развлечения в параноидальные кошмары. Под подозрением анонимные антивирты, которые хотят вернуть людей в реальный мир. С ними призван разобраться оперативник виртуальной полиции.

Острых впечатлений добавит концептуальный скандинавский хоррор "Скрежет" (16+, с 26 мая), в центре которого — юная спортсменка Тинья и ее дом, усилиями мамы-блогера превращенный в уютное семейное гнездо с элементами реалити-шоу. Но в это гнездо Тарья приносит найденное в лесу птичье яйцо, и жизнь всех героев начинает меняться.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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