16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров — работникам АвтоВАЗа: "Все, что зависит от меня, я точно сделаю" Николай Абашин: План по зерновым на 2022 год - 2,3 млн тонн "Электрощит Самара": Шаги в отношении инвестиций Schneider Electric в компанию прорабатываются Появилась визуализация проекта застройки территории ЗиМа Стало известно, как будет выглядеть высотка у "Парк Хауса" в Самаре

Экономика и бизнес

"Северсталь" существенно расширила в Самаре предложение металлопроката со склада

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Северсталь" усиливает комплексную программу развития поставок предприятиям малого и среднего бизнеса Самарской области. На складах компании обеспечено постоянное наличие металлопроката, возобновлена работа интернет-магазина "Северсталь Маркет", а финансовые сервисы включают решения, не требующие дорогих кредитов.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

"Для наших клиентов ключевыми факторами служат качество металлопродукции, ее наличие и цена. Зная это, мы предлагаем либо поставки продукции, произведенной для клиента под заказ, либо закупку с наших складов из наличия, - рассказывает Владислав Палицин, директор по продажам АО "Северсталь Дистрибуция". - Прошлогодний дефицит металлопроката негативно отразился на всем российском рынке и нашем предложении в частности - на региональных складах периодически не хватало даже основных товарных групп. В этом году данная проблема решена - в наличии все основные товарные группы, и пополнение складов происходит в плановом режиме".

Ассортимент учитывает основные потребляющие ниши региона и востребованные товарные группы. В объемах от одной упаковки (пачки, рулона) на складе в Самаре можно приобрести профильные и круглые трубы, плоский прокат - горячекатаный, холоднокатаный, арматуру, а также прокат с цинковым и полимерным покрытиями. Продукция готова к отгрузке после оплаты: самовывозом - сразу же, либо на следующий рабочий день, если нужна доставка.

Интернет-магазин "Северсталь Маркет" стал более удобным: упрощен интерфейс, повышена скорость загрузки страниц, весь процесс оформления заказа занимает несколько минут. В магазине доступна вся продукция из наличия на складе, здесь же можно оформить документы и оплатить заказ, и отслеживать его выполнение. Один договор позволяет делать покупки на любых складах компании.

"Учтивая текущую стоимость кредитования, повысился спрос на условно бесплатные финансовые решения, которые мы предлагаем совместно с ведущими российскими банками. Речь о кредитных бизнес-картах и рассрочке с длительным беспроцентным периодом. Конечно, остальные финансовые сервисы со специальными условиями для клиентов "Северстали" также продолжают действовать", - комментирует Владислав Палицин.

"Северсталь" также делится экспертизой: на портале "Вместе" регулярно проводятся бесплатные вебинары и доступны обучающие видеоролики по актуальным темам, к примеру, "Как вывести цифровой продукт на новый уровень", "Как экономить деньги производству", "Как эффективно управлять проектами в продажах" и др.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №22

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1