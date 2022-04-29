"Северсталь" существенно расширила в Самаре предложение металлопроката со склада

"Северсталь" усиливает комплексную программу развития поставок предприятиям малого и среднего бизнеса Самарской области. На складах компании обеспечено постоянное наличие металлопроката, возобновлена работа интернет-магазина "Северсталь Маркет", а финансовые сервисы включают решения, не требующие дорогих кредитов.

"Для наших клиентов ключевыми факторами служат качество металлопродукции, ее наличие и цена. Зная это, мы предлагаем либо поставки продукции, произведенной для клиента под заказ, либо закупку с наших складов из наличия, - рассказывает Владислав Палицин, директор по продажам АО "Северсталь Дистрибуция". - Прошлогодний дефицит металлопроката негативно отразился на всем российском рынке и нашем предложении в частности - на региональных складах периодически не хватало даже основных товарных групп. В этом году данная проблема решена - в наличии все основные товарные группы, и пополнение складов происходит в плановом режиме".

Ассортимент учитывает основные потребляющие ниши региона и востребованные товарные группы. В объемах от одной упаковки (пачки, рулона) на складе в Самаре можно приобрести профильные и круглые трубы, плоский прокат - горячекатаный, холоднокатаный, арматуру, а также прокат с цинковым и полимерным покрытиями. Продукция готова к отгрузке после оплаты: самовывозом - сразу же, либо на следующий рабочий день, если нужна доставка.

Интернет-магазин "Северсталь Маркет" стал более удобным: упрощен интерфейс, повышена скорость загрузки страниц, весь процесс оформления заказа занимает несколько минут. В магазине доступна вся продукция из наличия на складе, здесь же можно оформить документы и оплатить заказ, и отслеживать его выполнение. Один договор позволяет делать покупки на любых складах компании.

"Учтивая текущую стоимость кредитования, повысился спрос на условно бесплатные финансовые решения, которые мы предлагаем совместно с ведущими российскими банками. Речь о кредитных бизнес-картах и рассрочке с длительным беспроцентным периодом. Конечно, остальные финансовые сервисы со специальными условиями для клиентов "Северстали" также продолжают действовать", - комментирует Владислав Палицин.

"Северсталь" также делится экспертизой: на портале "Вместе" регулярно проводятся бесплатные вебинары и доступны обучающие видеоролики по актуальным темам, к примеру, "Как вывести цифровой продукт на новый уровень", "Как экономить деньги производству", "Как эффективно управлять проектами в продажах" и др.