Дмитрий Азаров — работникам АвтоВАЗа: "Все, что зависит от меня, я точно сделаю"

В четверг, 28 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с руководителями отраслевых профсоюзов по вопросам развития социального партнерства и действий профсоюзов в современных условиях.

В начале встречи глава региона заявил, что настоящее время требует постоянно "держать руку на пульсе" трудовых коллективов, оперативно решать возникающие вопросы и поддерживать компании в продвижении на федеральном уровне новых, инновационных проектов. Этим в круглосуточном режиме занимается штаб по устойчивому развитию экономики. К процессу должны подключиться и отраслевые профсоюзы, уверен Дмитрий Азаров. Точечная работа по конкретным компаниям позволит увидеть новые возможности, в том числе, по дополнительным мерам поддержки.

"Эта работа сегодня крайне важна. И я хочу поблагодарить Федерацию профсоюзов Самарской области за понимание важности этого момента, фактически перестройки экономики и деятельности многих предприятий в период, когда наша страна столкнулась с небывалыми, несправедливыми санкциями. Фактически в отношении России развязана экономическая война, и ведется она по всем фронтам, по всем отраслям. И здесь, конечно, от того, как мы сможем консолидировать наши усилия по преодолению тех сложностей, которые нам пытаются создать, тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, во многом зависит успех нашей работы по необходимой корректировке деятельности трудовых коллективов", — подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров особенно отметил, что стороны социального партнерства должны "максимально сокращать сроки перенастройки деятельности предприятий", качественно и быстро решать вопросы импортозамещения, выстраивания альтернативных логистических цепочек, осваивать новые рынки, внедряя и выпуская конкурентоспособные продукты.

Он не исключил, что для этого придется "поднастроить" принципы взаимодействия профсоюзов с работодателями, органами власти, депутатами, в том числе Госдумы. Ведь "нарастить мускулы", защитить жителей и экономику региона — ключевая задача в текущей ситуации.

"Во многом успех зависит от наших объединенных, консолидированных, последовательных решений и воплощения их в жизнь. Только так мы сможем справляться с трудностями, — отметил губернатор. — Наша совместная задача и предвидеть, и предвосхитить, и, принимая проактивные решения, не допустить негативного развития сценария, действовать всегда в интересах каждого работника".

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области отметил, что социальное партнерство — действенный инструмент для регулирования трудовых отношений. Имея эту, испытанную временем систему, профсоюзам удается транслировать свою четкую позицию работодателям. Они предложили акцентировать внимание на создании рабочих мест и подготовке и переподготовке кадров для импортозамещающих производств.

"Профсоюзы, представляя интересы работников, в условиях санкционного давления извне, в первую очередь заинтересованы в сохранении производств и стабильности трудовых коллективов, — отметил он. — Гарантии мы видим в продолжении и развитии конструктивного взаимодействия работодателей и профсоюзных организаций, в том числе, в рамках социального партнерства".

В центре внимания встречи вопросы крупнейшего коллектива региона АвтоВАЗа. Его санкционные решения коснулись в первую очередь. Дмитрий Азаров заверил, что вопросы загрузки и ритмичной работы флагмана автопрома решаются в ежедневном режиме. Уже есть механизмы, которые скоро будут озвучены.

"Все решения подготовлены, и рассчитываю, что в ближайшее время они будут реализованы, безусловно, в интересах трудового коллектива. И никак иначе. Еще раз хочу сказать: все, что зависит от меня, я точно делаю", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"От имени коллектива АвтоВАЗа я благодарю вас за личное участие в этих вопросах. Спасибо вам большое!" — сказал председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев и проинформировал о решениях, которые администрация приняла вместе с профкомом. Это различные премии, надбавки и компенсации, в том числе, за проезд в общественном транспорте, отдых, питание. Непросто, по словам Сергея Зайцева, решался вопрос по корпоративному отпуску. "Отрадно, что все понимают сегодняшнюю ситуацию. Есть определенная гордость за людей", — добавил он.

"Некоторые меры могут показаться стороннему наблюдателю вроде бы такими мелкими, частными вопросами. Коллеги, это касается каждого человека, и здесь нет мелочей. Как раз из мозаики вот таких решений и складывается поддержка трудового коллектива. Из-за такого внимания к насущным вещам, к насущным проблемам, вопросам каждого работника как раз и складывается профсоюзное единство, — подчеркнул Губернатор. — Сергей Юрьевич, вы огромную работу проводите. Искренние вам слова благодарности за то, что и настойчивость, и профессионализм проявляете, и находите правильные слова в диалоге с администрацией предприятия, и в диалоге с каждым работником. У меня огромная надежда на вас".

На встрече также уделили внимание отраслевым профсоюзам медиков, представителям кабельной промышленности, энергетикам, химикам. Председатель областного профсоюза работников химических отраслей Вячеслав Финагин предложил АвтоВАЗу при создании новых автокомпонентных технологий обратить внимание на предприятия отрасли в Сызрани и Чапаевске. Дмитрий Азаров поручил недавно назначенным главам этих городов встретиться с профсоюзными лидерами и обсудить ситуацию по каждому предприятию.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил профсоюзных лидеров и все коллективы региона с предстоящим Первомаем. "Это праздник трудового человека, человека, который создает все, что нас окружает, благодаря которому наш регион развивается. Развивается стабильно и преодолевает любые сложности. Когда-то говорили, что здесь, в Куйбышевской области, тыл был фронтом. И сегодня мы самый надежный тыл для нашей страны", — резюмировал Дмитрий Азаров.