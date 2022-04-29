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Образование Общество

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена" — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Конкурс "Большая перемена" проводится с 2020 года, в 2021 году в нем приняли участие более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов 1-3 курсов СПО со всей России.

В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе "Большая перемена" оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Первые этапы "Большой перемены" проходят дистанционно, участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанционном формате пройдет решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры — ведущие российские компании и вузы. Очные полуфиналы для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финалы конкурса школьников состоятся на базе международного детского центра "Артек". Финал среди студентов СПО пройдет по традиции в Нижнем Новгороде в ноябре.

Победителями "Большой перемены" среди учеников 10 классов станут 300 человек, они получат по 1 млн руб. на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

300 учеников 8-9 классов — по 200 тыс. руб. на образование и саморазвитие. Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 300 человек, они получат по 1 млн рублей. Студенты 1-2 курсов — по 200 тыс. руб. на образование и саморазвитие или запуск стартапа.

300 победителей "Большой перемены" среди учеников 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде "Большой перемены".

В третьем сезоне конкурса помимо российских школьников смогут принять участие и соотечественники — граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком. Финал для 500 соотечественников пройдет в формате трехнедельной смены в Международном детском центре "Артек", победителями станут 100 старшеклассников, они получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.

Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 колледжей), подготовивших наибольшее количество финалистов "Большой перемены", получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров "Большой перемены".

Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

Впервые для педагогов-наставников будут доступны тестирования на платформе "Большой перемены", по результатам которых учителя смогут расширить свои знания и получить рекомендации для профессиональной реализации.

В третьем сезоне "Большой перемены" в каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые смогут получить призы от партнеров проекта, а также пройти стажировки в ведущих российских компаниях.

Регистрация участников открыта на платформе для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов СПО — до 10 июня, для граждан иностранных государств — до 1 мая 2022 года.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО "Россия — страна возможностей", АНО "Большая Перемена" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. 

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