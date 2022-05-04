Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), сообщает championat.com.

В третьем раунде Касаткина проиграла представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 14. На счету ее соперницы - один эйс, пять двойных ошибок и девять использованных брейк-пойнтов из 17.