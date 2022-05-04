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Tele2 завоевала Гран-при и 10 наград Effie Awards Russia

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, завоевал Гран-при престижной премии в маркетинге Effie Awards Russia за устойчивый успех коммуникационной платформы "Другие правила". Бренд Tele2 также завоевал четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Это опережает совокупный результат других мобильных операторов.

Эксперты присудили Гран-при Effie Awards Russia за коммуникационную платформу "Другие правила" в номинации "Бизнес-вызовы. Устойчивый успех". Уже пять лет она является основой философии Tele2 и определяет подход компании к ведению бизнеса. В рамках "Других правил" Tele2 регулярно запускает инновационные продукты. Они стали драйверами для всего телеком-рынка и были скопированы другими игроками. Tele2 остается трендсеттером в категории телеком и самым быстрорастущим оператором в мире.

Всего проекты Tele2 отметили в десяти номинациях: бренд завоевал четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Наградой высшего достоинства члены жюри отметили устойчивый успех коммуникационной платформы "Другие правила". Еще три золота — за проект "Минуты — новая валюта Tele2" (в двух номинациях — "Телекоммуникации. Интернет" и "Запуск нового продукта или услуги") и "Киноминуты" в коллаборации с видеосервисом Wink. Эти проекты продвигают уникальную возможность клиентов оператора тратить минуты по-новому — менять их на кофе, кино и скидки на смартфоны.

Tele2 получила серебряную награду за проект "Минуты — новая валюта Tele2" в номинации Brand Experience online & offline. Еще одно серебро — у "Вечных минут и Гб" в номинации "Телекоммуникации. Интернет". Проект делает акцент на том, что клиенты Tele2 могут копить и пользоваться перенесенными минутами и гигабайтами без ограничений по времени, автоматически и бесплатно.

Сериал "Служба поддержки Tele2" завоевал две бронзы в категориях "Корпоративная репутация" и Branded Content. Он посвящен работе клиентского сервиса и основан на реальных примерах обращений клиентов. Истории абонентов Tele2 были сняты в самых разных жанрах — от романтической комедии до триллера.

Еще двух бронзовых наград удостоился проект "Урбан-Баттл" в номинациях Community Marketing и "Спортивный маркетинг". В 2021 году соревнования Tele2 для поклонников экстремальных видов спорта охватили семь городов России. Райдеры, паркурщики и другие экстремалы состязались и тестировали скорость мобильного интернета от Tele2.

Премия Effie Awards Russia − национальный этап международного конкурса Effie Worldwide, который проводится с 1968 года в 52 странах. Мероприятие призвано развивать рекламную индустрию на примере лучших кейсов и передовых трендов. Среди участников и членов жюри российского этапа − ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

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