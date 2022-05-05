Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке правительства региона

В текущем году крестьянские фермерские хозяйства региона планируют построить три новые молочные фермы. Реализация проектов предусматривает привлечение средств областного бюджета в виде грантов в размере 20%. Из областного бюджета на эти цели планируют направить 22,5 млн рублей.

Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Реализацию проектов обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Грантовая поддержка проектов в сфере АПК осуществляется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Планируется, что новые молочные товарные фермы на 100, 180 и 200 голов будут построены, соответственно, в Красноярском, Большеглушицком, Елховском районах области. Это позволит создать порядка десяти рабочих мест. Фермеры планируют закупить 380 голов КРС высокопродуктивных пород. Только в закупку поголовья частные инвесторы намерены вложить свыше 57 млн рублей.

Ранее благодаря дополнительному финансированию таких проектов из областного бюджета уже были построены два молочно-товарных комплекса в Исаклинском и Клявлинском районах, ведутся работы еще трех объектов - в Большеглушицком, Пестравском и Алексеевском районах.

В Самарской области последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, повышение эффективности отрасли АПК, обеспечение продовольственной безопасности региона.

В последние годы значительно вырос объем использования минеральных удобрений. Так, в 2021 году было внесено 174 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе, это более чем в полтора раза больше, чем в 2020 году. В текущем году планируется увеличить объем используемых минеральных удобрений до 182 тыс. т.

Увеличилась доля элитных семян, используемых самарскими аграриями. Такой посевной материал лучше адаптируется к сложным погодным условиям. Правительство региона компенсирует хозяйствам часть расходов на такие семена. И если в 2019 году доля оригинальных и элитных семян озимых зерновых составляла 14,8%, то в 2021-м - уже 17,9%.

Увеличивается площадь поливных земель - в 2021 году было реализовано 15 проектов в области гидромелиорации на площади 4,4 тыс. га.

"Меры господдержки, разработанные и применяемые в регионе, направлены на увеличение объема внесения минеральных удобрений, использование элитных семян, развитие мелиорации.

Серьезные усилия направлены на вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель. Современные методы ведения агробизнеса позволяют минимизировать риски, связанные с погодой, добиться стабильных результатов, полностью обеспечить потребности региона в продовольствии", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

В последние годы продуктивность молочного стада в Самарской области также увеличивается. Так, по итогам прошлого года этот показатель вырос до 6780 кг. Для сравнения: в 2020 году он составил 6532 кг, в 2019-м - 5920 кг.