Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке правительства региона

В текущем году крестьянские фермерские хозяйства региона планируют построить три новые молочные фермы. Реализация проектов предусматривает привлечение средств областного бюджета в виде грантов в размере 20%. Из областного бюджета на эти цели планируют направить 22,5 млн рублей.
Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Реализацию проектов обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Грантовая поддержка проектов в сфере АПК осуществляется в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Планируется, что новые молочные товарные фермы на 100, 180 и 200 голов будут построены, соответственно, в Красноярском, Большеглушицком, Елховском районах области. Это позволит создать порядка десяти рабочих мест. Фермеры планируют закупить 380 голов КРС высокопродуктивных пород. Только в закупку поголовья частные инвесторы намерены вложить свыше 57 млн рублей.
Ранее благодаря дополнительному финансированию таких проектов из областного бюджета уже были построены два молочно-товарных комплекса в Исаклинском и Клявлинском районах, ведутся работы еще трех объектов - в Большеглушицком, Пестравском и Алексеевском районах.
В Самарской области последовательно реализуется комплекс мер, направленных на поддержку сельхозпроизводителей, повышение эффективности отрасли АПК, обеспечение продовольственной безопасности региона.
В последние годы значительно вырос объем использования минеральных удобрений. Так, в 2021 году было внесено 174 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе, это более чем в полтора раза больше, чем в 2020 году. В текущем году планируется увеличить объем используемых минеральных удобрений до 182 тыс. т.
Увеличилась доля элитных семян, используемых самарскими аграриями. Такой посевной материал лучше адаптируется к сложным погодным условиям. Правительство региона компенсирует хозяйствам часть расходов на такие семена. И если в 2019 году доля оригинальных и элитных семян озимых зерновых составляла 14,8%, то в 2021-м - уже 17,9%.
Увеличивается площадь поливных земель - в 2021 году было реализовано 15 проектов в области гидромелиорации на площади 4,4 тыс. га.
"Меры господдержки, разработанные и применяемые в регионе, направлены на увеличение объема внесения минеральных удобрений, использование элитных семян, развитие мелиорации.
Серьезные усилия направлены на вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых земель. Современные методы ведения агробизнеса позволяют минимизировать риски, связанные с погодой, добиться стабильных результатов, полностью обеспечить потребности региона в продовольствии", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В последние годы продуктивность молочного стада в Самарской области также увеличивается. Так, по итогам прошлого года этот показатель вырос до 6780 кг. Для сравнения: в 2020 году он составил 6532 кг, в 2019-м - 5920 кг.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?