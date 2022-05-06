Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань"

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В ответном матче четвертьфинала плей-офф "OLIMPBET Суперлиги - чемпионата России" в Тольятти "Лада" победила "Кубань" из Краснодара со счетом 36:25 (18:11) и вышла в полуфинал, сообщает пресс-служба клуба.