Стали известны соперницы Павлюченковой и Касаткиной в первом круге турнира в Риме

Стала известна сетка женского грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), в котором примут участие уроженки Самарской области Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина, сообщает championat.com.

На старте соревнований соперницей Павлюченковой станет Лейла Фернандес из Канады, а Дарья Касаткина сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.

Женский турнир в Риме пройдёт с 9 по 15 мая. Призовой фонд соревнований в этом году составит 2,5 млн евро.