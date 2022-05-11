Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла во второй раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает championat.com. Соперницей Касаткиной была 24-я ракетка мира Тамара Зиданшек из Словении. Российская спортсменка одержала уверенную победу со счетом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Касаткина один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. У Зиданшек ни одного эйса, но и ни одной ошибки на подаче. Россиянка использовала семь брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 78%), а словенка - четыре из 12 (33%).