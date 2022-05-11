В Похвистнево по дорожному нацпроекту начался ремонт главной трассы

В Похвистневском районе Самарской области стартовали работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Подрядная организация приступила к ремонту участка дороги Самара-Бугуруслан км 158+000 - км 161+200, проходящему в границах Похвистнево.

На сегодняшний день дорожники отфрезеровали верхний слой асфальтобетонного покрытия. Затем строители восстановят кромки существующего покрытия, уложат выравнивающий (нижний) слой из асфальтобетонной смеси А32 Нн, верхний слой дорожного покрытия - из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы.

Кроме того, в нормативное состояние приведут мост через суходол на км 159+885 и мост через реку Камышла на км 161+540.

Установят дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, разметку нанесут термопластиком. Завершение работ по контракту - в октябре 2022 года.

Напомним, трасса Самара - Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через пять муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяженности).

Ремонтируемый участок расположен в границах города Похвистнево и обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.

Отметим, национальным проектом "Безопасные и качественные дороги" поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%.

В текущем году регион уже получил дополнительно 2,25 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволит до конца года привести к нормативным требованиям 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтировать дополнительно 113 км дорог.

"Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время недавней рабочей поездки в Москву.