В Похвистнево по дорожному нацпроекту начался ремонт главной трассы

В Похвистневском районе Самарской области стартовали работы по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Подрядная организация приступила к ремонту участка дороги Самара-Бугуруслан км 158+000 - км 161+200, проходящему в границах Похвистнево.
На сегодняшний день дорожники отфрезеровали верхний слой асфальтобетонного покрытия. Затем строители восстановят кромки существующего покрытия, уложат выравнивающий (нижний) слой из асфальтобетонной смеси А32 Нн, верхний слой дорожного покрытия - из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы.
Кроме того, в нормативное состояние приведут мост через суходол на км 159+885 и мост через реку Камышла на км 161+540.
Установят дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, разметку нанесут термопластиком. Завершение работ по контракту - в октябре 2022 года.
Напомним, трасса Самара - Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через пять муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяженности).
Ремонтируемый участок расположен в границах города Похвистнево и обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов.
Отметим, национальным проектом "Безопасные и качественные дороги" поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%.
В текущем году регион уже получил дополнительно 2,25 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволит до конца года привести к нормативным требованиям 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтировать дополнительно 113 км дорог.
"Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области", - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время недавней рабочей поездки в Москву.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !