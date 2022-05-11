Дмитрий Азаров принял участие в региональной конференции "Цивилизационный код русского народа: единство в многообразии"

В среду, 11 мая, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась региональная научно-практическая конференция "Цивилизационный код русского народа: единство в многообразии", посвященная сохранению традиционных ценностей общества, преемственности духовно-нравственного образования и воспитанию подрастающего поколения.

В работе конференции приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, представители Самарской митрополии Русской Православной Церкви, органов региональной исполнительной власти и местного самоуправления, Самарского окружного казачьего войска, православных общественных организаций, депутаты Самарской губернской думы, а также учащиеся общеобразовательных школ Самары и Самарской области, студенты вузов и ссузов региона.

Открывая конференцию, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий отметил, что сегодня Отечество переживает очень непростой исторический период.

"Мы, православные люди, воспринимаем его не только как время испытаний, но и как время, когда открываются новые возможности. Именно сегодня, как никогда, перед нашим народом стоит задача поиска своей уникальной идентичности, своего места в этом меняющемся мире. Источником спокойной и уверенной в себе силы русского духа, который так удивлял и удивляет иностранцев, всегда была Православная Церковь. Она была и остается объединяющим началом, определяющим самобытность русского народа, формирующим самосознание, национальную идентичность, собирающим вокруг него остальные народы нашей великой Родины. Православная вера служит источником стабильности нашего общества, залогом мира и согласия на нашей земле", - сказал митрополит Самарский и Новокуйбышевский.

Владыка подчеркнул, что православная вера является корнем, из которого произрастает великая русская культура, источником, из которого черпает красоту великий русский язык. В свою очередь, язык и культура формируют цивилизационный код русского народа, созидают традиционные ценности нашего общества.

"Не случайно сегодня разговор идет о необходимости защиты этих ценностей перед лицом страшного врага, страшного процесса расчеловечения, который мы наблюдаем в мире. Форум станет еще одним шагом на пути обретения глубокого понимания мировоззрения и мироощущения нашего народа и осознания объективных законов духовного пути как в отдельной человеческой личности, так и всего общества", - сказал Владыка Сергий.

К участникам конференции обратился губернатор Дмитрий Азаров. "Сохранение уникальной культуры российского народа, укрепление традиционных духовных ценностей - одна из самых важных, фундаментальных задач, особенно сейчас, когда наша страна фактически подвергается мощной информационной агрессии. По отношению к нашей стране развязана не только экономическая война. Огромный массив неверной, недостоверной, лживой информации обрушивается сегодня на все общество, конечно, наиболее уязвимыми здесь являются юные граждане страны", - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что понятие культурного цивилизационного кода отражено в стратегии национальной политики нашего государства, утвержденной указом президента, а миссия конференции полностью соответствует тем государственным задачам, которые сегодня стоят перед нашей страной.

"Испокон веков в непростые времена Русская Православная Церковь всегда помогала и помогает нам сохранять веру, придает сил, объединяет людей вокруг таких важных понятий, принципов, как добросердечность, сострадание, созидательный труд. Она остается надежным оплотом, опорой России, придает нам силу духа. Как известно, если человек силен духом - он способен на великие свершения. И в многовековой истории нашей страны, нашего народа было тому подтверждение не раз", - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил Владыку Сергия, организаторов региональной конференции за особое внимание к вопросам сохранения богатейшего русского духовного наследия, за активную работу по развитию страны, нашей культуры, за воспитание и просвещение подрастающего поколения.

Сегодня правительством Самарской области совместно с Русской Православной Церковью ведется большая совместная, в том числе просветительская работа с подрастающим поколением, охватывающая все уголки нашего региона.

"Это не только воскресные школы. Это и образовательные центры, которые действуют в Самарской области, которые отдельно были отмечены патриархом. И сегодня наш самарский опыт, наше сотрудничество служит примером для подражания для многих других регионов Российской Федерации", - подчеркнул губернатор.

Сегодня в работе конференции самое активное участие принимали молодые люди - школьники, студенты.

"Это значит, что они небезразличны к судьбе своей страны и им вполне по силам решать те важные, серьезные задачи, которые ставит перед нами время. А время выбрало нас. В этот непростой цивилизационный переломный период нам придется решать все задачи по сохранению государственности, суверенитета, наших традиций, наших духовных основ, - сказал Дмитрий Азаров. - Уверен, что новые семена, посеянные в душах самых юных граждан страны, будут способствовать новым достижениям в учебе и научной деятельности, успехам в служении нашей великой и прекрасной Родине - России".

Сейчас, как никогда, важно оставаться сплоченными, заявил губернатор, напомнив о давнем сотрудничестве Русской Православной Церкви и государства. "Мы прошли непростой путь. И непременно продолжим вместе делать все возможное для развития нашей губернии и нашей страны", - выразил уверенность руководитель Самарского региона.

Напомнил губернатор о том, как 80 лет назад российский народ сплотился, чтобы дать отпор фашисткой агрессии. И это была агрессия не только со стороны Германии - как и сегодня, наша страна противостояла всей Европе. Именно поэтому сейчас вновь так важно единство, сплоченность всего народа вокруг национального лидера, президента страны Владимира Путина, сплоченность в поддержке нашей армии, наших Вооруженных Сил, которые вновь защищают нашу страну от агрессии.

"Они сражаются там, чтобы над нашей землей было мирное небо, над нашей Самарской областью, над нашей Россией", - подчеркнул глава региона, отметив, что воины, защищающие сегодня наше государство, символизируют сегодня единство армии и народа.

Особую благодарность губернатор выразил за помощь и поддержку вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, которые прибыли на территорию Самарской губернии. "Я знаю, что каждый из вас постарался помочь этим людям. Это действительно по-христиански", - поблагодарил он.

Приветствуя участников конференции, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что Русская Православная Церковь сегодня играет огромную роль в укреплении общественного согласия, возрождении национальных традиций, в патриотическом воспитании молодежи и просвещении населения.

В ходе работы конференции обсудили вопросы деятельности образовательных учреждений, учреждений, которые работают в сфере просвещения и молодежной политики, взаимодействие регионального правительства, глав муниципальных образований и общественных организаций. Губернатор призвал участников конференции к активной, продуктивной работе, заверив, что в случае необходимости будут вноситься изменения в региональное законодательство.