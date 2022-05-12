Самарские ученые изобрели космический гарпун для спасения людей в открытом космосе

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе — без страховочного крепления к борту космической станции, сообщает пресс-служба вуза. По замыслу разработчиков, специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от станции космонавтом и возьмет его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром.
"Учеными Самарского университета им. Королева разработан и запатентован роботизированный наноспутниковый комплекс спасения космонавтов. Наша разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций и предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации — с отстегнувшимся страховочным фалом. Когда космонавты перемещаются по внешней поверхности станции, они цепляют фалы к специальным поручням и скобам, иногда карабин фала приходится перецеплять, и если будет допущена оплошность или крепление подведет и этот трос случайно отстегнется, то космонавт начнет отдаляться от станции и может через несколько часов погибнуть, когда в скафандре закончится запас кислорода", — рассказал заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессор Игорь Белоконов.
Как отметил ученый, за десятилетия освоения космоса отечественными и зарубежными конструкторами было создано немало устройств для перемещения космонавтов и астронавтов в открытом космосе. Среди таких устройств, например, ручная реактивная установка — космонавт держит ее в руке, словно фен, и перемещается в нужном направлении, управляя реактивным потоком. Существуют различные варианты специальных установок с реактивными двигателями в виде ранца на скафандре. Некоторые из этих разработок уже не раз успешно использовались для перемещения в космосе на небольшие расстояния от станции.
"У всех этих устройств с закрепленными на скафандре реактивными двигателями есть один общий недостаток — суммарная масса космонавта, скафандра и устройства для перемещения в открытом космос составляет весьма велика и поэтому для обеспечения перемещения в космосе требуется большой запас сжатого газа, используемого в подобных реактивных двигателях. Большие габариты и масса устройства создают космонавту определенные неудобства при работе в открытом космосе. Кроме того, космонавт не сможет воспользоваться таким устройством, если он, например, потерял сознание и не может самостоятельно вернуться на станцию", — подчеркнул Игорь Белоконов.
Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который в случае ЧП запустят с борта станции вдогонку за улетающим космонавтом, как некий космический гарпун с разматывающимся позади тросом. Разработанный спасательный комплекс включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и собственно сам наноспутник с блоком маневрирования. Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль.
"Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля", — сказал Игорь Белоконов.
По его словам, в ближайшее время Самарский университет им. Королева, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении роботизированного наноспутникового комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.