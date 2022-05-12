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Общество

В Самаре пройдет первый фестиваль местных фабрик и дизайнеров одежды

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова 9-11 июня впервые пройдет губернский маркет-фестиваль местных фабрик и дизайнеров одежды "Территория моды. Сделано в России".

Фестиваль организован правительством Самарской области в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития региона в условиях внешнего санкционного давления, при содействии Союза дизайнеров России, а также команды фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева".

Напомним, в марте 2022 г. к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились самарские производители женской, мужской и детской одежды с просьбой организовать продвижение качественной местной продукции. Глава региона поддержал предложение и выдвинул инициативу об организации презентационной площадки, где будут представлены перспективные самарские бренды региона, а именно о проведении маркет-фестиваля.

"Территория моды. Сделано в России" станет одним из ключевых мероприятий по продвижению местной продукции легкой промышленности в рамках регионального проекта "Самарский продукт".

Цели мероприятия:
— Стимулирование продаж местных марок и производителей легкой промышленности с учетом реальной обстановки на рынке и необходимостью импортозамещения товаров.
— Создание сети магазинов под знаком "Самарский продукт" / Сделано в Самарской Губернии" с размещением в крупных торговых центрах с целью увеличения спроса и доступности производимой продукции.
— Создание единого "оператора" по налаживанию и координации работы на всех этапах работы отрасли: от креативного мышления к серийному производству, к реализации конечному потребителю по приемлемым конкурентоспособным ценам, для разных групп населения.
— Выход дизайнеров и производителей в области моды на всероссийский уровень и рынок.
— Поднятие престижа индустрии моды в Поволжье.
— Создание единой базы всех участников процесса, единого электронного ресурса.

Участники мероприятия — крупные производители и фабрики, дизайнерские бренды, ателье и мелкосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, профильные учебные заведения среднего специального и высшего звена. Всего более 50 участников, в первую очередь обладатели товарного знака "Самарский продукт".

К участию также приглашены производители и оптово-розничные поставщики тканей и фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, представители креативных модных и околомодных процессов — более 300 компаний.

Фестиваль будет интересен широкой аудитории — ожидается более 15 тысяч посетителей. Программа мероприятия включает экспертную пленарную сессию с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и представителей профильных министерств и ведомств, круглые столы, выставку-продажу продукции участников, закупочную сессию, тематические мастер-классы, показы сезонных коллекций.

В настоящее время идет прием заявок от желающих принять участие в мероприятии. Организаторы уже приняли более 40 заявок.

В ближайшие дни начнет работу специализированный раздел "Легкая промышленность" на сайте и телеграмм-канал для подробного освещения мероприятия и знакомства с региональными производителями и поставщиками.

Гид потребителя

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Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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