Банк "Открытие": 71% россиян готовы пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play

Почти три четверти наших соотечественников поддерживают идею правительства создать российский аналог AppStore и Google Play и намерены им пользоваться. Лишь 4% россиян не пользуются соцсетями. Четверть россиян продолжает пользоваться заблокированными в России соцсетями и сервисами (Facebook, Инстаграм и другими) через VPN. Таковы результаты опроса* банка "Открытие".

90% россиян пользуются соцсетями более 5 лет, 5% — менее 5 лет, 1% не пользуется, но хочет начать. Только 4% заявили, что не пользуются соцсетями принципиально — в том числе 7% жителей Москвы и Московской области и лишь 1% в Южном федеральном округе.

После блокировки в России Facebook, Инстаграм и других соцсетей и сервисов 39% перестали ими пользоваться принципиально. Чаще всего такой ответ давали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%), реже всего — Северного Кавказа (24%) и Дальнего Востока (31%). Еще 5% перестали пользоваться из-за страха.

Почти треть респондентов (30%) сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 26% не перестали пользоваться Facebook, Инстаграм и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом. Наибольшая доля тех, кто продолжает это делать, как раньше, на Урале (32%), а также в Московском регионе (30%), наименьшая — в Южном федеральном округе (15%).

Российские соцсети и сервисы (ВКонтаке, Одноклассники) имеют широкое проникновение. Регулярно ими пользуются 88% опрошенных. Еще 4% начали пользоваться после блокировки иностранных соцсетей (в том числе, 11% жителей Москвы и Московской области). 2% не пользуются российскими соцсетями и сервисами, но хотят начать. Таким образом, 94% россиян пользуются или хотят начать пользоваться российскими соцсетями и сервисами. 6% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.

Идея правительства РФ создать национальный аналог ставшим недоступными или ограниченно доступными в России онлайн-магазинам приложений AppStore и Google Play пользуется большой популярностью. 71% заявили, что будут пользоваться российским онлайн-магазином, и ни в одном из макрорегионов этот процент не ниже двух третей. 9% относятся к этой идее отрицательно и считают, что эффективный аналог международным онлайн-магазинам приложений в России создать не получится. 8% заявили, что все равно будут искать способы пользоваться AppStore и Google Play. 11% вообще не пользуются подобными сервисами.

*Опрос проведен банком "Открытие" 4–11 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.