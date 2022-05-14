Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Риме

Уроженка Тольятти теннисистка Дарья Касаткина одержала 10-ю победу в матчах с соперницами из топ-3 мирового рейтинга: в матче третьего круга турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счетом 6:4, 6:4. Ее соперница занимает третье место в мировом рейтинге, пишет championat.com.

Касаткина провела 13 матчей с соперницами из топ-3. При 10 победах у нее всего три поражения. Она уступала лишь американке Серене Уильямс (2016), немке Анжелике Кербер (2016) и румынке Симоне Халеп (2017).

В матче за выход в полуфинал Касаткина сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая в предыдущем раунде победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.