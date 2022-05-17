16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Абоненты провайдера SamaraLan остались без связи "Волга-Трэвэл" организует скоростные маршруты на "Валдаях" Пассажиропоток в Курумоче уменьшился на 27% "АСАДО" готовят к приватизации Марат Хуснуллин: Решение по достройке подорожавшего обхода Тольятти найдено

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы могут распределять между близкими минуты, гигабайты и СМС из своего тарифного пакета билайн

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оператор билайн обновляет услуги "Дели все" и "Дели гиги". Теперь клиенты оператора могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря новой функциональности основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика для каждого из своих членов семьи.

"В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть "разговорчивые" и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам", — отметила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.

Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5