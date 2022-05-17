Самарцы могут распределять между близкими минуты, гигабайты и СМС из своего тарифного пакета билайн

Оператор билайн обновляет услуги "Дели все" и "Дели гиги". Теперь клиенты оператора могут распределять минуты, гигабайты и SMS между членами своей семьи так, чтобы у каждого было столько, сколько нужно именно ему для общения с близкими. Благодаря новой функциональности основной номер сможет гибко настраивать максимально возможное количество трафика для каждого из своих членов семьи.
"В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть "разговорчивые" и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов. Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам", — отметила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.
Нововведение доступно абонентам тарифов со smart-тарификацией, у которых не подключены безлимитные пакеты трафика в составе действующего тарифа. Распределить минуты, SMS и гигабайты можно в мобильном приложении билайн (необходимо обновить до последней версии) или личном кабинете на сайте компании.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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