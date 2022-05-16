Туристский поток в Самарскую область вырос на 91%

В первом квартале 2022 года туристский поток на территории Самарской области составил 529 тыс. человек, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (277 тыс. человек).

Показатель трат туристов в период с января по март 2022 года составил 2,92 млрд руб. (+78% к первому кварталу 2021 года (1,64 млрд руб.). Средний доход приехавшего в Самарскую область туриста оценивается в 76 тыс. руб. в месяц. Продолжительность пребывания на территории региона составила пять суток. Большинство приезжавших туристов - мужчины, их доля в туристическом потоке - 60%.

Напомним, 2021 год стал успешным для туристской отрасли Самарской области и побил рекорды предыдущих 10 лет. И интерес к региону продолжает расти. Сейчас туризм является одной из наиболее развивающихся и перспективных отраслей экономики и играет большую роль в развитии Самарской области.

По мнению экспертов туристической отрасли, потенциал Самарской области уникален - это не только живописная природа, уникальные памятники архитектуры и большое количество развлечений, но и развитая туристская инфраструктура.