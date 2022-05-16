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Туризм Общество

Туристский поток в Самарскую область вырос на 91%

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2022 года туристский поток на территории Самарской области составил 529 тыс. человек, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (277 тыс. человек).

Показатель трат туристов в период с января по март 2022 года составил 2,92 млрд руб. (+78% к первому кварталу 2021 года (1,64 млрд руб.). Средний доход приехавшего в Самарскую область туриста оценивается в 76 тыс. руб. в месяц. Продолжительность пребывания на территории региона составила пять суток. Большинство приезжавших туристов - мужчины, их доля в туристическом потоке - 60%.

Напомним, 2021 год стал успешным для туристской отрасли Самарской области и побил рекорды предыдущих 10 лет. И интерес к региону продолжает расти. Сейчас туризм является одной из наиболее развивающихся и перспективных отраслей экономики и играет большую роль в развитии Самарской области.

По мнению экспертов туристической отрасли, потенциал Самарской области уникален - это не только живописная природа, уникальные памятники архитектуры и большое количество развлечений, но и развитая туристская инфраструктура.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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