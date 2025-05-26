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Туризм Общество

В Авито рассказали, сколько жители ПФО готовы переплачивать за вид из номера

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Авито Путешествий и Авито Рекламы, переплатить за красивый вид из номера отеля однозначно готовы 10% опрошенных жителей Приволжского федерального округа, за окном большинство хотело бы видеть море и пляж (41%) или горы (20%). При этом 25% респондентов узнают о новых предложениях от отелей и о скидках на бронирование номеров из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах.

Эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы опросили 10 тысяч россиян, чтобы узнать, важен ли для них вид из окна в отеле и сколько они готовы за него дополнительно заплатить.

Согласно результатам опроса, наиболее значимыми критериями при выборе отеля для жителей Приволжского федерального округа являются доступная цена (33%), чистота и удобство номера (20%), хороший сервис и месторасположение отеля (по 10%). Красивый вид из окна не относится к ключевым критериям выбора, тем не менее больше половины (52%) считают этот фактор важным, в том числе 10% однозначно готовы переплатить за лучший вид из номера.

Насколько важен для вас вид из окна при выборе жилья?

все вместе

1 — Очень важен, я готов переплатить за лучший вид

10%

2 — Важен, но не критично

42%

3 — Средне важен, готов заплатить немного больше, если это не сильно увеличивает стоимость

15%

4 — Неважен, главное — комфорт и цена

30%

5 — Не важен, готов оплатить только базовые удобства

3%

Среди тех опрошенных, для кого важен вид из окна номера, чаще всего респонденты хотели бы видеть море и пляж (41%), горы (20%) и лесной пейзаж (12%). Реки и набережные привлекают 10% опрошенных, достопримечательности — 7%, вид на город — 7%, парковые и рекреационные зоны — 3%.

При бюджете в 51 521 рубль на путешествие (из расчета на одного человека) на вид из окна номера респонденты в среднем готовы дополнительно потратить 3215 рублей. Большинство (63%) стремится уложиться с переплатой за вид из окна в 3000 рублей, 20% — готовы потратить на эту опцию от 3001 до 5000 рублей, 7% — от 5001 до 7000 рублей, 5% — от 7001 до 10 000 рублей, 5% — более 10 001 рублей.

Сколько вы готовы переплатить за вид из окна?

все вместе

До 3 000 рублей

63%

3 001 — 5 000 рублей

20%

5 001 — 7 000 рублей

7%

7 001 — 10 000 рублей

5%

Более 10 001 рубля

5%

В среднем за вид из окна, рублей

3 215

В среднем на всё путешествие (на человека), рублей

51 521

Также эксперты Авито Путешествий и Авито Рекламы спросили, как пользователи получают информацию об отелях, новых предложениях и скидках на бронирование номеров. Почти треть респондентов (29%) отмечает, что онлайн-реклама скорее влияет на выбор жилья в путешествиях.

Влияет ли онлайн-реклама на ваш выбор жилья в путешествиях?

Все вместе

1 — Да, влияет

16%

2 — Скорее да

29%

3 — Скорее нет

26%

4 — Нет, не влияет

16%

Затрудняюсь ответить

13%

"Роль медийной рекламы в индустрии путешествий усиливается. Перед сезоном отпусков спрос рекламодателей на медийные форматы растёт: бизнесу важно заявить о себе в момент, когда пользователи активно ищут варианты для отдыха и находятся максимально близко к покупке. По нашим данным, 25% респондентов узнают о новых предложениях отелей и о скидках из рекламы на классифайдах и маркетплейсах", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Гид потребителя

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