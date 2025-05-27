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Туризм Общество

Туристический поезд "Жигулевские выходные" привез в Самарскую область туристов из Москвы

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристический поезд "Жигулевские выходные" привез в Самарскую область более 200 туристов из Москвы. За два дня гости региона посетили сразу три города, расположенные на Волге, а также туристам были предложены три программы. В рамках поездки путешественники узнали, как Жигулевское море получило свое название, посетили замок Гарибальди, попробовали пирог с бещевской вишней и отправились на прогулку по Волге. Для гостей круиз стал гастрономическим: в маршруты организованных экскурсий было включено посещение сыроварни, фермерского хозяйства, обед с шихобаловской ухой и другими блюдами.

Фото: Министерство туризма СО

"Наши гости из Москвы смогли увидеть основные локации нашего региона, посетили основные города и, конечно же, увидели большое количество культурных, исторических и природных достопримечательностей. Данный туристический маршрут впервые был апробирован в прошлом году. Показал очень положительный результат, положительные отзывы. Вместе с компанией "Российские железные дороги" в течение этого туристического сезона мы встретим еще шесть круизов "Жигулевские выходные", которые познакомят путешественников со всей страны с нашей Самарской областью", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

"Давно приглядываемся к такому формату путешествий, особенно когда посещаем незнакомые места. Именно поэтому маршрут "Сызрань–Тольятти–Самара" показался нам отличным выбором: увидеть что-то необычное и интересное, плюс путешествовать комфортно", — поделился впечатлениями один из туристов, прибывших в Самарскую область на туристическом поезде "Жигулевские выходные".

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