Банк "Открытие": 52% жителей ПФО не ожидают дефицита продовольствия в стране

52% жителей ПФО не ожидают дефицита продовольствия в стране в дальнейшем, но 63% уже заметили его признаки. 35% начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19 или после начала военной спецоперации России. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".
63% респондентов заметили за последние два месяца дефицит тех или иных продовольственных товаров (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). Чаще всего опрошенные сталкивались с дефицитом сахара (56%), соли (33%), а также круп и макарон (20%). 5% заметили дефицит хлеба, по 4% — молока и мяса, 37% пока не заметили продовольственного дефицита.
Точно не ожидают дефицита продовольствия в России в ближайшее время 12% опрошенных, еще 40% скорее не ожидают. Уверены в неизбежности продовольственного дефицита 2%, еще 25% допускают его возможность. 20% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
46% никогда не делали продовольственных запасов и не планируют, еще 25% опрошенных начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19. 10% стали формировать продовольственные запасы после начала военной спецоперации. Еще 18% пока не делали таких запасов, но планируют начать.
Из тех, кто делает запасы продовольствия или намерен начать их делать, чаще всего жители округа планируют запасать крупы и макароны (89%), сахар (79%), растительное масло (65%), чай или кофе (62%), соль (60%). При этом 25% планируют запасаться мясом, 20% — сливочным маслом, 19% — картофелем.
Лишь у 12% опрошенных респондентов есть домашнее подсобное хозяйство (козы, куры), 88% его не имеют.
У 59% есть дачи. Из них 49% выращивают на ней овощи и фрукты, и только 10% не выращивают ничего.
25% из тех, кто выращивает на даче овощи и фрукты, планирует в 2022 году посадить чуть больше картошки, чем обычно, еще 8% значительно больше, 50% планируют посадить столько же картошки, как и в прошлые годы.
*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 6–15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?