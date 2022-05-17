Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Ольги Свечниковой директором по маркетингу Tele2. В этой должности Ольга сфокусируется на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии Tele2, чтобы сохранить лидерство компании как трендсеттера отрасли и самого быстрорастущего оператора.
В роли директора по маркетингу Ольга Свечникова сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий Tele2 в поддержку "Других правил". При этом работу в Tele2 Ольга будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в "Ростелекоме". Помимо маркетинговой стратегии, она займется укреплением позиций бренда крупнейшего национального провайдера и продвижением новых цифровых продуктов "Ростелекома".
Ольга обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в Tele2 она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором DDB — одного из сетевых агентств. Ранее Ольга занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, "Вимм-Билль-Данн", Coca-Cola и Procter & Gamble.
Инна Походня, занимавшая пост директора по маркетингу Tele2 с 2015 года, покинула компанию.
Андрей Патока, генеральный директор Tele2:
"Я приветствую Ольгу в нашей команде. Мы построили клиентоцентричную компанию — во всех коммуникациях и бизнес-решениях Tele2 прежде всего ориентируется на потребностях своих пользователей. Уверен, что обширный опыт и экспертиза Ольги, глубокое понимание клиента помогут сохранить и укрепить позиционирование Tele2 как лидера и трендсеттера российского телеком-рынка".
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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