Ольга Свечникова назначена директором по маркетингу Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о назначении Ольги Свечниковой директором по маркетингу Tele2. В этой должности Ольга сфокусируется на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегии Tele2, чтобы сохранить лидерство компании как трендсеттера отрасли и самого быстрорастущего оператора.

В роли директора по маркетингу Ольга Свечникова сосредоточится на развитии маркетинговой и коммуникационной стратегий Tele2 в поддержку "Других правил". При этом работу в Tele2 Ольга будет совмещать с деятельностью в должности вице-президента по маркетингу в "Ростелекоме". Помимо маркетинговой стратегии, она займется укреплением позиций бренда крупнейшего национального провайдера и продвижением новых цифровых продуктов "Ростелекома".

Ольга обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в Tele2 она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором DDB — одного из сетевых агентств. Ранее Ольга занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, "Вимм-Билль-Данн", Coca-Cola и Procter & Gamble.

Инна Походня, занимавшая пост директора по маркетингу Tele2 с 2015 года, покинула компанию.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2:

"Я приветствую Ольгу в нашей команде. Мы построили клиентоцентричную компанию — во всех коммуникациях и бизнес-решениях Tele2 прежде всего ориентируется на потребностях своих пользователей. Уверен, что обширный опыт и экспертиза Ольги, глубокое понимание клиента помогут сохранить и укрепить позиционирование Tele2 как лидера и трендсеттера российского телеком-рынка".