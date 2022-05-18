ВХЛ дала ЦСК ВВС время погасить долги до 1 июля

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) оставила за самарским клубом ЦСК ВВС место в лиге до 1 июля, сообщает metaratings.ru со ссылкой на министерство спорта Самарской области. Такое решение было принято по итогам встречи главы ведомства Сергея Кобылянского с президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком.

ЦСК ВВС не подал заявку на сезон 2022/2023 до установленного крайнего срока 30 апреля и оказался под угрозой лишения места в ВХЛ. Ранее клубу были выделены 22,1 млн руб. для погашения долгов, но процедура оформления субсидии затянулась.

В прошедшем сезоне ЦСК ВВС занял в ВХЛ последнее место, выиграв лишь шесть матчей из 57. При этом по ходу чемпионата команда проводила матчи в реконструированном Дворце Спорта вместимостью 5 тыс. зрителей.