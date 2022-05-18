"Ростелеком" выведет на экраны "Российскую студенческую весну"

"Ростелеком" создал телекоммуникационную инфраструктуру для юбилейного XXX фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре. Компания обеспечила доступ к интернету для прямой трансляции церемоний открытия мероприятия со стадиона "Солидарность Самара Арена" и его закрытия из Ледового дворца спорта. Цифровой провайдер оснастит оптическими каналами связи площадки проведения конкурсов в Самарском академическом театре оперы и балета, театре юного зрителя СамАрт, театре кукол и Самарской государственной филармонии.
Зрители смогут увидеть торжества на одном из ведущих федеральных телевизионных каналов, в социальных сетях и на больших экранах фестивального городка, расположенного под открытым небом на пл. Куйбышева и набережной областной столицы.
По словам организаторов, праздник заполнит все общественные пространства города. Горожан и гостей губернии ждет насыщенная развлекательная программа.
В этом году на "Российскую студенческую весну" приедут более 3,5 тысячи учащихся вузов из 85 регионов страны, в том числе студенты из стран СНГ.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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