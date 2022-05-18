"Ростелеком" выведет на экраны "Российскую студенческую весну"

"Ростелеком" создал телекоммуникационную инфраструктуру для юбилейного XXX фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре. Компания обеспечила доступ к интернету для прямой трансляции церемоний открытия мероприятия со стадиона "Солидарность Самара Арена" и его закрытия из Ледового дворца спорта. Цифровой провайдер оснастит оптическими каналами связи площадки проведения конкурсов в Самарском академическом театре оперы и балета, театре юного зрителя СамАрт, театре кукол и Самарской государственной филармонии.

Зрители смогут увидеть торжества на одном из ведущих федеральных телевизионных каналов, в социальных сетях и на больших экранах фестивального городка, расположенного под открытым небом на пл. Куйбышева и набережной областной столицы.

По словам организаторов, праздник заполнит все общественные пространства города. Горожан и гостей губернии ждет насыщенная развлекательная программа.

В этом году на "Российскую студенческую весну" приедут более 3,5 тысячи учащихся вузов из 85 регионов страны, в том числе студенты из стран СНГ.