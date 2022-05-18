Самара принимает рекордное за всю историю Российской студвесны количество участников из 85 регионов страны

В среду, 18 мая, в Самаре стартует юбилейный Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

Самарская губерния станет центром притяжения студенческого творчества и ключевой площадкой для самовыражения для нескольких тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны.

Участниками и гостями 30-го юбилейного фестиваля станут порядка пяти тысяч человек, которые представят 85 регионов Российской Федерации и страны ближнего зарубежья, что станет рекордом за всю историю фестиваля.

Самые энергичные, креативные молодые студенты со всей страны съезжаются в Самарскую область, чтобы продемонстрировать свой талант и творчество, посвященное Году культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

Впервые за всю историю фестиваля стать зрителем фестивальных программ смогут все желающие. Жители и гости областной столицы могут получить билет на любую из конкурсных программ, чтобы увидеть своих любимых участников; посетить концертные и конкурсные площадки, активности "фестивальных городков", где будут размещены отдельные культурно-спортивные объекты и каждый день будут проходить концерты с участием региональных и федеральных артистов, а также выступления самих участников фестиваля.

Масштабная торжественная церемония открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". С 17:00 будут открыты входные группы на главную площадку стартового дня, именно здесь состоится грандиозное шоу "Восход", трансляцию которого может увидеть каждый.

Уже с 12:00 начнет свою работу "Фестивальный городок", расположенный на 2-й очереди Самарской набережной. Для всех желающих входные группы будут открыты со стороны СК ЦСК ВВС, Маяковского спуска, Чкаловского, Полевого и Первомайского спусков.

Гостей площадки ждут концерты с участием известных артистов. Все желающие смогут посетить шатры Российского Союза Молодежи, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, АНО "Россия — страна возможностей", Научно-образовательного центра "Инженерия будущего", выставочные павильоны "Самара", "История студвесны", фуд-маркет и многое другое.

В дни работы этого фестивального городка променад украсят арт-объекты. На видеозонах, посвященных Студвесне, посетители городка смогут снять необычные видео и выложить их в свои социальные сети.

Главной локацией второго фестивального городка, расположенного на площади Куйбышева, станет сцена, на которой выступят творческие коллективы Самарской губернии, участники фестиваля. Входные группы будут открыты со стороны ул. Красноармейской и ул. Вилоновской.

В период проведения фестиваля зрителей фестивального городка ждет интерактивная программа, а также выступления одних из самых популярных хедлайнеров, среди которых группа "Dabro", Клава Кока и др.

С 21:00 здесь, на площади Куйбышева, начнется трансляция Церемонии открытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В день старта фестиваля на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", состоится открытие стелы к 30-летию Студвесны, посвященной юбилейному фестивалю.

В нескольких метрах от архитектурной композиции будет заложена аллея "Российской студенческой весны", приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках международной акции "Сад Памяти".

Участники фестиваля, представляющие все регионы Российской Федерации, почетные гости и организаторы высадят на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" аллею из 85 саженцев в память о беспримерном подвиге наших героев, благодаря мужеству и героизму которых в годы Великой Отечественной войны мы живем в свободной, великой и непобедимой стране.