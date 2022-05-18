На стадионе "Солидарность Самара Арена" стартовала развлекательная программа "Студвесны"

Первый день XXX юбилейной студвесны в Самаре уже в самом разгаре: в фестивальных городках работают лектории, проводятся мастер-классы. Около стадиона "Солидарность Самара Арена" с 17:00 стартует масштабная развлекательная программа.
Заместитель директора по культурно-досуговому направлению фестиваля, режиссер Сергей Кривчиков приглашает всех окунуться в настоящую творческую атмосферу.
"Сегодня, начиная с 17 часов, на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена" будет идти большая программа, множество артистов, фотозон, площадки, аниматоры, музыканты, гигантские велосипеды. Мы ждем всех жителей, гостей Самары, которые идут на торжественную церемонию открытия — заранее, чтобы окунуться в праздничную атмосферу, подготовиться, зайти на стадион, вовремя занять свое место", - рассказал Сергей Кривчиков.
Режиссер отметил, что в 21:00 на огромном экране, установленном на площади Куйбышева, начнется прямая трансляция церемонии открытия Всероссийской студвесны. Организаторы отмечают, что грандиозное шоу будет сопоставимо по своей зрелищности с открытием Олимпийских игр.
Напомним, XXX Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. Впервые студенты со всех 85 регионов России встретятся в одном месте, чтобы показать то, чем дышит сегодня студенчество.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !