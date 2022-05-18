На стадионе "Солидарность Самара Арена" стартовала развлекательная программа "Студвесны"

Первый день XXX юбилейной студвесны в Самаре уже в самом разгаре: в фестивальных городках работают лектории, проводятся мастер-классы. Около стадиона "Солидарность Самара Арена" с 17:00 стартует масштабная развлекательная программа.

Заместитель директора по культурно-досуговому направлению фестиваля, режиссер Сергей Кривчиков приглашает всех окунуться в настоящую творческую атмосферу.

"Сегодня, начиная с 17 часов, на территории около стадиона "Солидарность Самара Арена" будет идти большая программа, множество артистов, фотозон, площадки, аниматоры, музыканты, гигантские велосипеды. Мы ждем всех жителей, гостей Самары, которые идут на торжественную церемонию открытия — заранее, чтобы окунуться в праздничную атмосферу, подготовиться, зайти на стадион, вовремя занять свое место", - рассказал Сергей Кривчиков.

Режиссер отметил, что в 21:00 на огромном экране, установленном на площади Куйбышева, начнется прямая трансляция церемонии открытия Всероссийской студвесны. Организаторы отмечают, что грандиозное шоу будет сопоставимо по своей зрелищности с открытием Олимпийских игр.

Напомним, XXX Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. Впервые студенты со всех 85 регионов России встретятся в одном месте, чтобы показать то, чем дышит сегодня студенчество.