Дмитрий Азаров провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям "Культура" и "Молодежная политика"

В четверг, 19 мая, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел совместное заседание сразу двух комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Культура" и "Молодежная политика".

На обсуждение были вынесены темы совершенствования механизмов выявления талантливой молодежи и поддержки современных форм творчества, а также вопросы преодоления новых вызовов в сфере культуры в условиях импортозамещения и развития инфраструктуры молодежной политики.

За организацию 30-го юбилейного Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" главу региона поблагодарил помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. "Мы увидели масштаб этого мероприятия", - отметил он.

Игорь Левитин подчеркнул, что задачей государства сегодня является создание лучших условий для реализации и развития талантов.

"В современной, развивающейся России роль интеллектуального потенциала и одаренности молодежи постоянно растет. Развитие новых технологий влечет за собой увеличение и потребность в молодых людях, которые обладают нестандартным мышлением, способных к креативу, новаторству, которые умеют ставить и самостоятельно решать инновационные задачи", - отметил секретарь Госсовета РФ.

"Наша задача - создать те условия, в которых ребенок захочет развиваться. Мы активно сотрудничаем с Минкультуры России. До 2024 года в каждой школе должен появиться школьный театр, в каждой школе должна работать спортивная секция. В ребенке заложен огромный потенциал, и одна из наших ключевых задач - выявление талантов детей", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, приветствуя участников заседания.

Глава Министерства просвещения РФ напомнил, что сегодня для развития таланта у школьников есть множество вариантов. О них можно узнать на Всероссийском уроке "Россия - страна возможностей", который проходит по всей стране. Важную роль в развитии способностей детей играет Образовательный центр "Сириус", а также 44 региональных центра для одаренных детей. В системе образования работают 64 тысячи организаций дополнительного образования. Сегодня в России создана современная инфраструктура для обучения и воспитания юных талантов: детские и школьные "Кванториумы", "Точки роста", мобильные технопарки, Дома научной коллаборации, центры цифрового образования "IT-куб".

О роли детских школ искусств в раннем выявлении и развитии творческого потенциала учащихся рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она отметила, что сегодня в детских школах искусств обучается свыше 1,7 млн детей и на 14 тысяч больше, чем в начале прошлого года. И одна из ключевых задач - дальнейшее увеличение количества обучающихся, создание новых мест для привлечения ребят.

Другая не менее важная задача - обновление инфраструктуры. Как сообщила Ольга Ярилова, благодаря национальному проекту "Культура" уже свыше 800 ДШИ были оснащены новыми инструментами, более 430 зданий ремонтируются и реконструируются по всей стране.

"Мы видим огромный спрос на обновление не только школ искусств, но и всех учреждений культуры. Конечно, мы продолжим эту работу", - сказала заместитель министра культуры РФ, подчеркнув, что также важно развивать систему выявления и отбора талантов.

Свыше 63% обучающихся в ДШИ участвуют в творческих мероприятиях самого различного уровня и ежегодно увеличивается количество конкурсных мероприятий в сфере культуры и искусств. Так, в 2021\2022 учебных годах по перечню Минкульта РФ проводится 76 всероссийских конкурсов - за пять лет их количество выросло в 3,5 раза.

Замминистра культуры РФ сообщила о том, что в августе в Москве по поручению президента РФ Владимира Путина состоится первый международный детский культурный форум, который соберет делегации со всей России и из дружественных стран. "Цель форума - приобщить детей и молодежь к достижениям российской и мировой культуры, искусства", - сообщила замминистра.

Дмитрий Азаров отметил, что такой детский культурный форум станет ярким событием, выразив уверенность, что он пройдет на самом высоком уровне.

О разработке программы региональной молодежной инфраструктуры "Регион для молодых" в своем выступлении рассказал губернатор ЯНАО, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" Дмитрий Артюхов. По его мнению, в субъектах РФ важно организовывать мероприятия, не уступающие столичным.

"Мы видим отличные площадки на федеральных мероприятиях, где проходят встречи с лучшими спикерами. Люди заряжены на новые идеи, заряжены на созидание. А региональные площадки оставляют желать лучшего", - выразил мнение руководитель направления молодежной политики.

По словам Дмитрия Артюхова, чтобы увести молодежь из торговых центров, нужны универсальные пространства, где у ребят будут все возможности собираться вместе, общаться, реализовывать свои проекты, будь то постановка танцевального номера или планирование работы добровольцев.

"Поэтому мы совместно с Росмолодежью поставили задачу разработать программу "Регион для молодых". Она позволит постоянно сопровождать молодые таланты и вовлекать их в созидательную активность, - отметил Дмитрий Артюхов, пригласив все заинтересованные регионы включиться в работу. - Уверен, когда молодежная политика в 85 регионах получит ориентир, достижение которого влечет за собой получение средств для развития своей инфраструктуры, эта деятельность получит второе дыхание, и мы увидим хорошие результаты".

Также Дмитрий Артюхов поблагодарил главу Самарской области за организацию "Российской студенческой весны" в Самаре. "Ребята в восторге, все на очень высоком уровне. Такие крупные события объединяют молодежь нашей страны, очень нужны и востребованы", - выразил свое мнение он.

Особое внимание участники заседания уделили обсуждению поддержки творческой молодежи в рамках реализации общественных проектов. "Важнейший критерий результативности общественных проектов - постоянное увеличение охвата участников для того, чтобы возможность полностью реализовать заложенные способности была у каждого ребенка или молодого человека в Приволжье. За 9-летний период реализации проектов число их участников ежегодно увеличивалось и максимальным стало в 2019 доковидном году, когда в окружных общественных проектах приняло участие более 500 тысяч человек из всех регионов округа", - подчеркнул заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Среди окружных проектов, направленных на культурное развитие молодежи, особое место занимают "Театральное Приволжье" и фестиваль уличной культуры "ФормАрт". Ежегодно в фестивале "Театральное Приволжье" участвует около 400 театральных коллективов, в которых занимается порядка шести тысяч актеров из всех регионов Приволжского федерального округа. Победители определяются народным и экспертным голосованием и получают целевые гранты на постановку нового спектакля.

Участниками фестиваля уличного искусства "ФормАрт" являются как профессиональные стрит-арт-художники, так и художники-любители, проживающие на территории Приволжского федерального округа, в возрасте от 18 до 35 лет. Благодаря проекту в округе создаются условия для творческого самовыражения молодых художников, а также формируются новые культурные коды городов.

Олег Машковцев отметил, что большинство проектов Приволжского федерального округа появляется благодаря предложениям творчески одаренной молодежи. Своеобразной "кузницей" таких предложений, несомненно, служит проходящий в Самарской области, главный молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", участники которого ежегодно имеют возможность пообщаться в неформальной обстановке как с полномочным представителем президента Российской Федерации, так и с главами регионов округа.

Участники заседания комиссий Госсовета сошлись во мнении, что опыт Приволжского федерального округа по созданию системы окружных общественных проектов и выстраиванию диалога с молодежью будет востребован и в других федеральных округах Российской Федерации.

О необходимости направить творческую энергию граждан на развитие страны в условиях новых вызовов, с которыми столкнулось наше государство, упомянула председатель комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Ирина Великанова.

В своем выступлении она подчеркнула важность поддержки отрасли культуры, отметив, что в непростые времена именно культура всегда служит путеводной звездой для людей, их духовным и моральным стержнем.

"В средснесрочной перспективе мы будем жить в условиях санкций, новых вызовов и тяжелейших испытаний. И то, какой будет следующая страница нашей отечественной истории, зависит, конечно, от мобилизационных способностей экономики. Но не только - главным образом от того, сможем ли мы воспользоваться собственным потенциалом и направить творческую энергию граждан на развитие страны", - сказала Ирина Великанова, отметив важность поддержки культуры даже в самые кризисные, тяжелые исторические периоды.

Ирина Великанова обозначила те колоссальные изменения, которые происходят в сфере культуры в последние годы благодаря государственной поддержке, реализации нацпроекта "Культура", появлению новых проектов для выявления талантливых детей. Один их них - Школа креативных индустрий, которая поможет ребятам создавать проекты на стыке искусств и цифровых технологий.

Как отметила председатель комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, необходимо продолжать работу по модернизации детских школ искусств и крайне важно уделять внимание подготовке кадров в сфере культуры, особенно в сельской местности. Так, Минкультом РФ по предложению комиссии госсовета разработана программа "Земский работник культуры", которая предусматривает материальную поддержку специалистов, приезжающих работать в небольшие населенные пункты. Сейчас решается вопрос с финансированием программы на федеральном уровне.

"Это стратегическое направление", - отметила Ирина Великанова.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что внимание к сфере культуры, культурному наследию должно быть первостепенным по всей стране.

"Мы столкнулись фактически с запретом российской культуры. Об этом метко сказал Владимир Владимирович Путин - когда запрет российской культуры превращается в культуру запретов и отмены, - напомнил губернатор. - Мы говорим о патриотизме, говорим о любви к Родине, но невозможно любить то, чего ты не знаешь. Как раз наше культурное наследие, цивилизационный код - это основа патриотического воспитания. В важности этого направления работы нет сомнений ни у кого. Именно наша комиссия Госсовета по культуре - единственная, которая дважды поднимала вопрос по патриотическому воспитанию. Будем и дальше этому уделять первостепенное внимание".

В продолжение разговора об успешных практиках, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи, Дмитрий Азаров привел такие знаковые для Самарской области проекты, как Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета, фестивальная программа "Волжские сезоны" благотворительного фонда Илзе Лиепа, мастер-классы благотворительного фонда "Новые имена", возглавляемого народным артистом России Денисом Мацуевым, работа в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра", международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б.Кабалевского и другие.

Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" предложил регионам направить лучшие практики в секретариаты комиссий для размещения в информационной системе по обеспечению деятельности Госсовета РФ, выразив уверенность в том, что наиболее успешные проекты будут реализованы.

Многие проекты находят воплощение при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. О выявлении и поддержке талантливой молодежи в рамках экосистемы проектов и программ Росмолодежи подробнее рассказал участникам заседания заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

Росмолодежь проводит масштабные конкурсы и проекты для школьников и студентов, в том числе конкурсы "Большая перемена" и "Твой ход", проект "Лига будущего" и фестиваль "Таврида.Арт", 12 всероссийских и семь окружных форумов, тематики которых погружают молодых людей в вопросы политики и дипломатии, творчества и креативных индустрий, медиа, карьеры и трудоустройства, управления и развития Дальнего Востока, патриотического воспитания, формирования комфортной городской среды, туризма, развития НКО, предпринимательства, экологии, развития села.

Говоря о современных формах молодежного творчества и актуальных формах поддержки талантливой молодежи, участники заседания вновь обратились к примеру Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий предложил внести "Российскую студенческую весну" в один из федеральных проектов нацпроекта "Образование".

В заседании участвовали непосредственные участники фестиваля "Российская студенческая весна" и участники делегаций из регионов России. Камилла Пархова, магистрант Казанского национального исследовательского технологического университета, поделилась своими впечатлениями от праздника, который состоялся вчера на стадионе "Солидарность Самара Арена". Участница "Студвесны" и гастрольных туров фестиваля, она выступила с инициативой проводить региональные гастрольные туры областных фестивалей "Студвесны", отметив, что талантливая молодежь может делиться своим творчеством с жителями регионов.

Руководитель комиссии Госсовета по культуре предложение поддержал и уже поручил организовать такой тур в Самарском регионе, а также выразил уверенность, что в других субъектах последуют этому примеру.

Свое восхищение церемонией открытия Студвесны в Самаре выразила прима Большого театра, Народная артистка России Илзе Лиепа: "Самара стала столицей, центром молодежного творчества, молодежных возможностей. Это было так здорово, так талантливо, так точно по нравственным ориентирам, все было сделано на молодежном языке. Я как зритель, как мама восхищена. Спасибо, Дмитрий Игоревич, за то, что вы так реагируете - остро, быстро, жадно, в хорошем смысле, на все, что имеет ценность и смотрит в завтрашний день. Я знаю это по нашим проектам".

Одним из таких проектов является спектакль "Князь Владимир", который благодаря президентскому фонду культурных инициатив и поддержке главы Самарской области удалось возродить и показать самарским зрителям.

"Ценно, когда в Самаре мы видим мощное соединение общественных организаций и государства. Я представляю общественную организацию, но понимаю, что сейчас особое время. Совсем недавно оголились афиши главных театров России: западные хореографы забрали свои спектакли из нашей страны. И я этому очень рада, потому что сейчас для нашей молодежи, наших молодых хореографов открылись такие возможности!.. У нас много идей", - отметила Илзе Лиепа, сообщив о том, что в разработке сейчас находится предложение о создании всероссийского современного танцевального движения, задачей которого является создание собственного российского танцевального современного языка.

В продолжение разговора о развитии творческих индустрий генеральный директор Центра развития культурных инициатив, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин рассказал о роли арт-кластера "Таврида" в поддержке молодых творцов в новых условиях импортозамещения.

Наряду с уже традиционными масштабными проектами в сфере выявления и поддержки молодых дарований, в последнее время "набирают обороты" и новые яркие проекты, уже зарекомендовавшие себя. В их числе - Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "АртМастерс". Основная цель чемпионата - поднять престиж рабочих профессий в творческих индустриях, рассказать о новых компетенциях и помочь профориентации школьников, популяризировать профессии backstage индустрии и повысить уровень компетенций профессионалов - механиков сцены, художников по гриму и костюмам или режиссеров монтажа в кино, специалистов, которые часто остаются "за кадром".

Отклик у молодежи находят и просветительские проекты. Яркий пример - Всероссийский просветительский проект "Национальная театральная школа". Проект участникам заседания презентовал директор Национального драматического театра России (Александринского театра), член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Сергей Емельянов.

"В нашей многонациональной стране это очень важное направление работы, - прокомментировал Дмитрий Азаров. - Единство многообразия определено в Стратегии национальной политики России, и я уверен, вы внесете и в этот важнейший раздел государственной деятельности свой вклад".

Ярким примером креативного творческого молодежного пространства на территории Самарской области служит филиал Третьяковской галереи в Самаре.

"Те программы, которые мы осуществляем на временной площадке Третьяковской галереи в Самаре, то, что планируем на этот год, в том числе на "Ночь музеев" в эту субботу, то, что мы планируем делать с весны 2023 года, когда музей откроется, - это все в очень большой степени адресовано молодым людям, детям, подросткам. Это будет музей интерактивный, музей с замечательными образовательными программами. Мы рассчитываем на то, что филиал Третьяковской галереи в Самаре, помимо показа больших серьезных выставок из собрания Третьяковской галереи, будет способствовать взаимодействию ведущего музея национального искусства в России с местной художественной средой. Мы будем делать все для того, чтобы наша программа была адаптирована к потребностям и интересам и Самары, и молодых людей, которым не хватает того искусства, на которое они могут откликнуться", - отметила генеральный директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Зельфира Трегулова.

Гендиректор филиала Третьяковки в Самаре поблагодарила главу региона за поддержку проекта реконструкции здания и благоустройства всего пространства вокруг филиала Третьяковской галереи.

В завершение обсуждения Дмитрий Азаров отметил, что масштабные движения по обновлению культурной среды в регионах, активное внедрение современных форм молодежного творчества, серьезная поддержка талантов со стороны государства и общественных структур, межотраслевое взаимодействие открывает новые возможности для самореализации и развития талантов каждого.