В Самаре пройдет Всероссийская конференция "Бизнес и бизнес-образование. Опора экономики страны"

Конференция пройдет 10-12 июня 2022 года. Основными организаторами конференции выступили Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), Высшая школа международного бизнеса Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева (ВШМБ), Клуб директоров Самарской области (КДСО), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева. Конференция пройдет офлайн. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В России пока дух предпринимательства недостаточно силен. По данным различных опросов, на практике начинают заниматься предпринимательством только 3%. Главная проблема - недостаточный уровень предпринимательского образования и компетенций. Бизнес-образование все чаще становится темой острых дискуссий в среде профессиональных управленцев и представителей бизнес-школ. Институт бизнес-образования признается важным фактором устойчивого развития экономики и профессиональным сообществом, и государством.

Новая санкционная политика ограничивает развитие бизнеса на всех уровнях.

В рамках конференции предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы задач бизнес-образования по снижению остроты воздействия санкционного давления на экономику Российской федерации и отдельных регионов. Особое внимание будет уделено изучению лучших практик антикризисного управления сложными хозяйствующими субъектами в современных условиях.

Вопросы для обсуждения на конференции:

1. обеспечение социально-экономического лидерства Самарской области в условиях кризиса;

2. о роли бизнес-образования в развитии экономики страны и отдельных регионов;

3. задачи Научно-образовательного центра НОЦ "Инженерия будущего" по разработке и реализации проектов импортозамещения;

4. лидерство в сложные времена;

5. знакомство с лучшими антикризисными практиками ведущих отраслей экономики Самарской области. Личный опыт руководителя и всей компании в преодоления кризисных ситуаций 1998, 2008, 2014 гг. и настоящего времени. Рекомендации участникам конференции;

6. инициативы издательского дома "Гребенников" по разработке технологии преодоления кризиса хозяйствующими субъектами;

7. управление человеческими ресурсами в кризисных условиях;

8. управление финансами в кризисных условиях;

9. взаимодействие с клиентами в кризисных условиях.

Модератором конференции выступит исполнительный директор Клуба директоров Самарской области, основатель и директор Высшей школы международного бизнеса (ВШМБ), доктор бизнес администрирования DBA, член Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), член Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Владимир Егоров. Модератором круглого стола - директор по развитию сети частных медицинских клиник "Семейная клиника КОСМА", соучредитель сети салонов оптики "КОСМА", к.э.н., амбассадор проекта "Мой бизнес 63" министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, общественный деятель при министерстве здравоохранения Самарской области, блогер деловой среды, бизнес-консультант и мотивационный спикер по маркетингу социальных сетей Надежда Космирова.

В числе спикеров конференции - президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), заместитель председателя президиума Национального аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА), заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права (Россия, Москва) Сергей Мясоедов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, президент Санкт-Петербургского международного института менеджмента ИМИСП, член Совета РАБО, профессор Сергей Мордовин и др.