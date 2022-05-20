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100% российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая мультимедийная платформа Wink после успешного завершения технического аудита включена в реестр российского программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана силами внутренней команды разработчиков группы компаний "Ростелеком" и уверенно вошла в число лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров.

"Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики - и это главный показатель работы нашей команды. Ежемесячно видеосервисом пользуется уже более 10 миллионов клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров. Клиенты выбирают удобство сервиса, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы развития: скоро появятся новые сериалы в линейке Wink Originals. Оригинальный проект "The Телки", премьера которого состоялась недавно, стал самым успешным отечественным сериалом в Wink", - отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.

"Развитие видеосервиса Wink подтверждает, что "Ростелеком" способен самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу - создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО", - сказал старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.

Платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность просматривать контент на любом устройстве. Кино, сериалы, концерты, познавательный контент доступны на экране телевизора (с помощью собственной ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на портале wink.ru).

В Wink представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, восемь радиостанций. С сервисом мультискрин на один аккаунт подключается до семи устройств. А еще можно начать смотреть кино на экране телевизора, а продолжить на смартфоне. Есть возможность заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его, даже когда нет доступа в интернет.

Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом "Родительский контроль". Также в Wink доступен образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.

Wink предоставляет максимум интерактивных возможностей пользователям, которые могут управлять просмотром (пауза, перемотка, возврат к началу, архив программ) или настраивать доступ детей к контенту с сервисом "Родительский контроль". Также в Wink доступны образовательный контент, аудиокниги, облачные игры, караоке.

Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Уникальная услуга "Обмен минут на кино" способствует увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма.

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