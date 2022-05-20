После матча "Крылья Советов" - "Локомотив" к стадиону "Металлург" пустят дополнительный транспорт

В субботу, 21 мая, в 18:00 на стадионе "Металлург" состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Локомотив". Для удобства горожан и гостей Самары по окончании матча будет усилена работа общественного транспорта: автобусов №№ 4 и 34, а также троллейбусов №4.
Кроме того, дополнительно к стадиону "Металлург" (на ул. Алма-Атинская в районе МРЭО) будет подан подвижной состав трамваев №24 - они будут отъезжать от конечной остановки "Стадион "Металлург", проследуют через улицы Победы и Ставропольскую до завода имени Тарасова.
Посадка пассажиров будет осуществляться со всех привычных остановок, находящихся в периметре стадиона и на соседних улицах (на улицах Советской, Алма-Атинской, проспекте Металлургов и др.).
Добраться до стадиона "Металлург" болельщики могут на общественном транспорте:
- на автобусах №№ 9, 21, 34 (маршруты с предоставлением льгот); №№ 4, 89, 99, 297 (коммерческие маршруты);
- на трамваях №№ 8, 9, проходящих по улице Алма-Атинской, а также №№ 13, 24, 25 - эти маршруты пролегают через улицу Советскую;
- на троллейбусах маршрутов №№ 4, 7, 15.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !