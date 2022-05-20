После матча "Крылья Советов" - "Локомотив" к стадиону "Металлург" пустят дополнительный транспорт

В субботу, 21 мая, в 18:00 на стадионе "Металлург" состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Локомотив". Для удобства горожан и гостей Самары по окончании матча будет усилена работа общественного транспорта: автобусов №№ 4 и 34, а также троллейбусов №4.

Кроме того, дополнительно к стадиону "Металлург" (на ул. Алма-Атинская в районе МРЭО) будет подан подвижной состав трамваев №24 - они будут отъезжать от конечной остановки "Стадион "Металлург", проследуют через улицы Победы и Ставропольскую до завода имени Тарасова.

Посадка пассажиров будет осуществляться со всех привычных остановок, находящихся в периметре стадиона и на соседних улицах (на улицах Советской, Алма-Атинской, проспекте Металлургов и др.).

Добраться до стадиона "Металлург" болельщики могут на общественном транспорте: