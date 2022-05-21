В день закрытия "Туриады-2022" Игорь Комаров пожелал участникам окружного проекта успехов и новых побед

В пятницу, 20 мая, состоялось торжественная церемония закрытия и награждения победителей Спортивно-туристского лагеря "Туриада-2022". Традиционно мероприятие проводится в Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский".
В этом году на площадке "Туриады" собрались около 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Впервые гостями "Туриады" стали иностранные спортсмены — команда из Республики Узбекистан.
С видеоприветствием к участникам Спортивно-туристского лагеря "Туриада" обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
"Туриада" — это не только спорт и конкуренция, это и дружба, и взаимная поддержка. Возможно, такая атмосфера и есть главная ценность "Туриады", благодаря которой в нашем округе развивается сообщество близких по духу людей, увлеченных общим делом. Главный результат этих соревнований — популяризация туризма, истории родного края, ваша дружба, которая сохранится на долгие годы, и, конечно, — ваша любовь к малой родине и к нашей большой России.
В этом году "Туриада" вышла на новый международный уровень. Уверен, что наши друзья из Республики Узбекистан провели незабываемые дни на гостеприимной саратовской земле и участие спортсменов из разных стран в Спортивно-туристском лагере ПФО в будущем станет доброй традицией.
За годы проведения лагерь стал неотъемлемым элементом календаря спортивных крупнейших мероприятий округа и основной площадкой развития спортивного туризма в ПФО. Результатом выросшего мастерства стали личные и командные победы, регулярно одерживаемые спортсменами из регионов округа в чемпионатах мира и первенствах России по спортивному туризму", — сказал Игорь Комаров.
Полпред Президента России в ПФО поблагодарил временно исполняющего обязанности Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и его команду за серьезную работу по поддержке окружного общественного проекта "Туриада" и высокий уровень организации мероприятия.
Затем участников Спортивно-туристского лагеря "Туриада-2022" поздравил врио главы региона Роман Бусаргин, отметив важное значение окружного проекта для молодого поколения: "Четыре дня "Туриады" подарили всем хорошее настроение и новые насыщенные эмоции. Хочу выразить слова благодарности Приволжскому федеральному округу, который поддерживает этот праздник. В следующем году пройдет юбилейная "Туриада", и мы уже договорились с полпредством, что будет расширено число грантов, которые на ней можно будет выиграть. Мы постараемся собрать отзывы от участников и сделать так, чтобы "Туриада" прошла еще лучше".
В течение четырех дней участники лагеря соревновались на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное командное первенство).
Одним из самых зрелищных событий заключительного дня "Туриады-2022" стала командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции на Кубок ПФО. Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
Призовые места в эстафете распределились следующим образом: 3 место — команда Удмуртской Республики, 2 место — сборная Республики Татарстан, 1 место — команда Республики Марий Эл.
Спортивно-туристский зачет лагеря, в котором суммировались показанные результаты первенств ПФО на пешеходных, водных и вело-дистанциях, а также ранее проведенного первенства по лыжному туризму и туристическим походам, выиграла сборная Марий Эл, на 2 месте — сборная Республики Татарстан, на 3 месте — сборная Удмуртской Республики.
По сумме культурно-познавательных конкурсов "Туриады", в которых соревновались студенты, получающие профильное образование, связанное с организацией турбизнеса, лучший результат у представителей Кировской области, 2 место — у команды Саратовской области, 3 место — у сборной Пермского края.
В общекомандном зачете Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада-2022", включающем спортивные и культурно-познавательные дисциплины, 3 место заняла команда Удмуртской Республики, 2 место — сборная Саратовской области, а лучшей стала команда Пермского края.
В конкурсе разработки туристических маршрутов победу одержали ребята из Республики Мордовия. Впервые команда, победившая в этом конкурсе, получает грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиатура по разработанному маршруту.
Победители и призеры "Туриады-2022" смогут принять участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.
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