Клава Кока станет хэдлайнером концерта в фестивальном городке в Самаре

В воскресенье, 22 мая, на площади Куйбышева установят рекорд по самому массовому вращению в народном танце в России. Мероприятие пройдет под живое музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk Band", а на сцене будет солировать государственный ансамбль песни и пляски "Волжские казаки". Начало запланировано на 15:00.

С 08:00 на стадионе "Самара Солидарность Арена" пройдет марафон в рамках федерального проект "ЗаБег".

С 12:00 продолжит свою работу "Фестивальный городок". Очень насыщенной обещает быть программа в фестгородке на 2-й очереди самарской набережной. Гости и жители губернии смогут принять участие в различных мастер-классах, в т. ч. по созданию народной славянской куклы, по окрашиванию одежды "Тай Дай", росписи значков и др.

Прямиком с набережной Волги из павильона "Россия — страна возможностей" участники смогут отправить открытки Студвесны. На интеллектуальной игре гости и участники Фестиваля смогут показать свои знания в различных направлениях: творчестве, искусстве, кино, проектах АНО "РСВ", истории фестиваля "Российская студенческая весна" и др.

В павильоне "Росмолодежь" продолжит свою работу выставка картин самарских художников, волонтеров культуры. Здесь же все желающие смогут получить консультации по конкурсным трекам проекта "Твой Ход", резиденты арт-кластера "Таврида" представят шоу-презентацию фестиваля "Таврида.АРТ". Желающие смогут посетить выездной читальный зал и познакомиться с новинками литературы разных жанров. А в павильоне "Российский Союз Молодежи" расскажут "Как стать частью Российского Союза молодежи".

На площадке "Лекторий" состоится стратегическая сессия на тему "Университет и развитие региона". Все желающие смогут послушать лекцию "Самарский край в истории России", "Позовите взрослого: о поиске своего места в жизни в любом возрасте".

В 16:00 на музыкальной сцене и 19:00 на хореографической сцене состоится концерт участников "Российской студенческой весны". Далее с 18:00 до 19:30 на музыкальной сцене будет выступать приглашенный артист фестиваля — T.Gosha, а в 20:00 выйдет группа "Любовь эмигранта". Их концертная программа продлится до 21:00. Продолжением концертной программы станет выступление группы ON THE GO — с 21:30. Также на хореографической сцене вниманию зрителей будет представлен театр танца Эльвиры Первовой "СКРИМ", а самые свободные, уникальные и заряженные хип-хоп танцоры смогут сразиться в мультибуги-батл.

Яркие и интересные выступления пройдут и на площади Куйбышева: выступление детского музыкально-хореографического театра "Искорки", музыкальной группы Middle Volga social club, Comedoz, перфоманс "Ловцы снов" уличного театра "Пластилиновый дождь". Для любителей спорта пройдет кубок по мини-футболу. С 19:30 все желающие смогут посетить концерт Сергея Войтенко, с 20:10 для гостей фестиваля выступит музыкальная группа Comedoz (г. Самара). Мощным финалом пятого дня Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" станет концерт Клавы Коки. Начало запланировано на 21:00.

Все желающие смогут посетить и конкурсные программы. С 10:00 вниманию зрителей будет представлена "Региональная программа" делегаций, которая пройдет в КРЦ "Звезда" и Самарском государственном академическом театре оперы и балета.

Напомним, что получить бесплатный электронный билет и ознакомиться с конкурсной и культурно-спортивной программой можно на официальном сайте фестиваля. Впервые за всю историю фестиваля все желающие могут стать зрителями конкурсных концертов участников из различных субъектов.

Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.

Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.