Клава Кока станет хэдлайнером концерта в фестивальном городке в Самаре

В воскресенье, 22 мая, на площади Куйбышева установят рекорд по самому массовому вращению в народном танце в России. Мероприятие пройдет под живое музыкальное сопровождение ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии "ВолгаFolk Band", а на сцене будет солировать государственный ансамбль песни и пляски "Волжские казаки". Начало запланировано на 15:00.
С 08:00 на стадионе "Самара Солидарность Арена" пройдет марафон в рамках федерального проект "ЗаБег".
С 12:00 продолжит свою работу "Фестивальный городок". Очень насыщенной обещает быть программа в фестгородке на 2-й очереди самарской набережной. Гости и жители губернии смогут принять участие в различных мастер-классах, в т. ч. по созданию народной славянской куклы, по окрашиванию одежды "Тай Дай", росписи значков и др.
Прямиком с набережной Волги из павильона "Россия — страна возможностей" участники смогут отправить открытки Студвесны. На интеллектуальной игре гости и участники Фестиваля смогут показать свои знания в различных направлениях: творчестве, искусстве, кино, проектах АНО "РСВ", истории фестиваля "Российская студенческая весна" и др.
В павильоне "Росмолодежь" продолжит свою работу выставка картин самарских художников, волонтеров культуры. Здесь же все желающие смогут получить консультации по конкурсным трекам проекта "Твой Ход", резиденты арт-кластера "Таврида" представят шоу-презентацию фестиваля "Таврида.АРТ". Желающие смогут посетить выездной читальный зал и познакомиться с новинками литературы разных жанров. А в павильоне "Российский Союз Молодежи" расскажут "Как стать частью Российского Союза молодежи".
На площадке "Лекторий" состоится стратегическая сессия на тему "Университет и развитие региона". Все желающие смогут послушать лекцию "Самарский край в истории России", "Позовите взрослого: о поиске своего места в жизни в любом возрасте".
В 16:00 на музыкальной сцене и 19:00 на хореографической сцене состоится концерт участников "Российской студенческой весны". Далее с 18:00 до 19:30 на музыкальной сцене будет выступать приглашенный артист фестиваля — T.Gosha, а в 20:00 выйдет группа "Любовь эмигранта". Их концертная программа продлится до 21:00. Продолжением концертной программы станет выступление группы ON THE GO — с 21:30. Также на хореографической сцене вниманию зрителей будет представлен театр танца Эльвиры Первовой "СКРИМ", а самые свободные, уникальные и заряженные хип-хоп танцоры смогут сразиться в мультибуги-батл.
Яркие и интересные выступления пройдут и на площади Куйбышева: выступление детского музыкально-хореографического театра "Искорки", музыкальной группы Middle Volga social club, Comedoz, перфоманс "Ловцы снов" уличного театра "Пластилиновый дождь". Для любителей спорта пройдет кубок по мини-футболу. С 19:30 все желающие смогут посетить концерт Сергея Войтенко, с 20:10 для гостей фестиваля выступит музыкальная группа Comedoz (г. Самара). Мощным финалом пятого дня Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" станет концерт Клавы Коки. Начало запланировано на 21:00.
Все желающие смогут посетить и конкурсные программы. С 10:00 вниманию зрителей будет представлена "Региональная программа" делегаций, которая пройдет в КРЦ "Звезда" и Самарском государственном академическом театре оперы и балета.
Напомним, что получить бесплатный электронный билет и ознакомиться с конкурсной и культурно-спортивной программой можно на официальном сайте фестиваля. Впервые за всю историю фестиваля все желающие могут стать зрителями конкурсных концертов участников из различных субъектов.
Организаторы обращают внимание жителей и гостей губернии на возможные изменения в программе.
Гостям и участникам мероприятий напоминают о важности соблюдения профилактических мер для минимизации рисков распространения инфекций, в том числе COVID-19, а также прохождения своевременной ревакцинации. Соблюдение элементарных мер предосторожности, таких как ношение масок, мытье рук и обработка антисептическими средствами, поможет сохранить здоровье.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !