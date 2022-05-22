На Российской студенческой весне продолжает свою работу павильон "Минобрнауки России"

В рамках ХХХ Юбилейного всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" работает шатер Министерства образования и науки России.

Работа павильона "Минобрнауки России" в "Фестивальном городке" на 2-й очереди набережной реки Волги стартовала 18 мая. Уже несколько дней там проходят разные образовательные мероприятия, направленные на развитие кругозора слушателей. Профессиональные спикеры рассказывают о возможностях для культурного, личностного и профессионального развития.

Ежедневно в шатре "Минобрнауки России" проходит презентация Программы молодежного и студенческого туризма в 2022 году: это презентация возможностей для студентов. В рамках Программы студенты могут посетить более 100 городов России, принять участие в уникальных мероприятиях, познакомиться с наукой и открыть для себя что-то новое. Более того, в этом году можно забронировать место размещения, участие в мероприятии или тур. Цель Программы — создание единого пространства для культурного, профессионального и личностного развития молодежи в России. В этом году к Программе присоединились более 180 вузов страны.

Одно из ключевых событий, которое проходит на площадке министерства — спектакль-реконструкция "Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего". Студенты Московского государственного лингвистического университета представляют фрагмент заседания международного трибунала в зале № 600 Дворца правосудия в Нюрнберге с момента предъявления обвинения нацистским преступникам до вынесения им приговора. Как и в Нюрнберге — подсудимые, судьи, обвинители и сторона защиты будут выступать на четырех языках — английском, французском, немецком, русском. Инсценировку сопровождает синхронный перевод, который осуществляют слушатели Программы подготовки переводчиков к работе в международных организациях, студенты переводческого факультета МГЛУ. Проект рассказывает о подвиге предков и геноциде со стороны нацистов в отношении советского народа через обращение к фактам и первоисточникам, что дает объективную непредвзятую картину, способствует сохранению исторической памяти о важном этапе на пути развития синхронного перевода в мире, подчеркивает роль переводчиков на Нюрнбергском процессе, ставшем одним из первых опытов синхронного перевода в мире.

Ежедневно проходит и мероприятие ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь": все участники собираются на площадке, где презентуют Ассоциации, демонстрируют видео визитки, проводят розыгрыш "Колеса". Каждый желающий может вступить в объединение.

В шатре презентуют такие мероприятия, как чемпионат ArtMasters 2022, Международная премия #МыВместе, "Всероссийский инженерный конкурс как социальный лифт для молодежи". В программе — презентации студенческих объединений: Студенческая гребная лига, Российские студенческие отряды и другие.

Экспертный центр карьеры Минобрнауки России также организует ряд мероприятий, которые направлены на освещение деятельности центров карьеры университетов и их возможностей для студентов. Площадка работает 21 и 22 мая, в шатре Минобрнауки и Лектория. 21 мая прошла презентация экосистемы центров карьеры. Была представлена акселерационная программа центров карьеры, созданная в рамках долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее работе будут задействованы все государственные университеты.

22 мая в 15:15 состоится стратегическая сессия "Университет и развитие региона и отраслей". На ней обсудят вопросы трудоустройства, взаимодействия предприятий с университетом, его значимость и влияние на развитие региона.