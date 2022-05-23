В ближайшие дни в Самарской области будет прохладно и дождливо

Синоптики Приволжского УГМС рассказали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области.

В понедельник, 23 мая, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер Северо-восточный, северный, 7...12 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.

Во вторник, 24 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 0...5 °C . Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки до -2°С. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.

В среду, 25 мая, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 11...16 °C