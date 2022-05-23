В Самарской области пройдет XXI Всероссийский форум "Здравница-2022"

С 26 по 28 мая на территории Lotte Hotel Samara пройдет одно из крупнейших деловых событий в области санаторно-курортного лечения и здравоохранения - XXI Всероссийский форум "Здравница-2022".

Мероприятие пройдет в двух форматах: деловая программа и выставка санаторно-курортных и медицинских учреждений. На площадке будут представлены возможности оздоровления и лечения в санаториях и курортах всей страны.

В форуме запланировано участие порядка 250 организаций и 3000 участников из всех регионов России, представителей высших органов власти Российской Федерации, ученых Российской Академии наук, специалистов научно-исследовательских центров, руководителей санаторно-курортных учреждений, врачей, разработчиков и производителей современной медицинской аппаратуры и фармацевтических препаратов и т.д.

Самарскую область на форуме представят медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды", санатории "Волжский Утес", "Самарский", клинический санаторий "Волга", санаторий им. В.П.Чкалова, Самарский областной детский санаторий "Юность", Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и медицинский университет Реавиз.

Самарская область принимала форум в 2009 г. на базе санатория "Волжский Утес". В этом году мероприятие будет организовано в регионе по программе "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2015-2025 годы" на площадке "Lotte Hotel Samara".

"Уже во второй раз главный форум санаторно-курортной отрасли страны пройдет в нашем регионе. И это не случайно. Первые здравницы на нашей земле появились еще в XVIII веке. Развитие санаторно-курортного дела на протяжении всей истории края было неотъемлемой составляющей формирования и развития здравоохранения, в особенности его профилактического направления. Стоит отметить, что богатые рекреационные ресурсы Самарской области позволяют развивать различные виды туризма, в том числе медицинский. Нам есть что показать, чем поделиться с участниками Форума. Мы рады новым знакомствам, ценным знаниям, обмену опытом", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Форум станет уникальной площадкой для поиска эффективных форм межведомственного взаимодействия для решения задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, полноценной жизни (до 80 лет и более), формированию государственной политики здоровья, сбережению и стабильному развитию курортов России, а также по созданию условий развития курортного комплекса и преобразования его в значимую доходную для бюджета отрасль.

Огромный потенциал санаториев имеет стратегическое значение для оздоровления, восстановления здоровья людей, особенно в период выхода из кризиса после пандемии. Решение целого ряда организационно-правовых вопросов требует обсуждения профессионального сообщества для оптимизации деятельности санаторно-курортных организаций и функционирования курортов России в новых условиях.

Приглашаем жителей и гостей региона посетить форум выставку достижений санаторно-курортной отрасли, зарегистрироваться. Подробная информация по ссылке.