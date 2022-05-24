Все больше абонентов билайна в Самарской области предпочитают разговаривать в HD-качестве

Рост скоростей мобильного интернета на 48% и объемов потребляемого трафика в 1,5 раза — абоненты билайна в Самарской области сегодня "серфят" в сети, не прерывая телефонный разговор. Такая динамика стала возможной благодаря техническим работам, которые оператор провел на своей сети, — запуск новой технологии VoLTE (голос через LTE) и масштабный рефарминг LTE 1800, охвативший всю область.
Так, по внутренним данным компании, на сегодняшний день через сети VoLTE, заработавшей в регионе в начале февраля, уже проходит порядка 15% всего голосового трафика.
Напомним, технология VoLTE позволяет совершать голосовые вызовы через сеть 4G, а также обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и быстрое соединение с собеседником. Также при использовании VoLTE абоненты получают возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Звонки VoLTE расходуют минуты тарифа, пакет интернета не расходуется.
Кроме того, осенью 2021 года специалисты оператора провели рефарминг сети LTE 1800 в области, который позволил улучшить процессы передачи данных при сохранении качества самих голосовых сервисов.
"Сервис VoLTE заработал в области только в феврале, но уже сегодня, спустя три с небольшим месяца, мы видим достаточно хорошие показатели его работы. Около 110 тысяч жителей региона активно пользуются технологией, а время установления вызова составляет всего 1-2 секунды. Важно, что наши клиенты могут разговаривать по телефону в HD-качестве не только в городе, но и в области, где есть покрытие 4G билайна, в том числе в излюбленных местах отдыха горожан и в отдаленных населенных пунктах. Хотел бы также напомнить, что в прошлом месяце в области заработал и сервис VoWiFi от билайна, чтобы жители продолжали общаться с близкими и друзьями даже в местах с неустойчивым сигналом сотовой связи", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Подробная информация о том, как воспользоваться VoLTE и на каких устройствах она доступна, — по ссылке.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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