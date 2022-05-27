В Рождествено наносят дорожную разметку на грязь и ямы

Паблик "Рождественская инициатива" разместил на своей странице в соцсети видео, на котором спецавтомобиль наносит дорожную разметку на разбитую проезжую часть, покрытую пылью и грязью.

"Нанесение прямо на грязь - и разметка смывается после первого дождя! Можно красить опять!" - говорится в описании к посту.

В комментариях люди негодуют, что данный вид работ производится с согласия главы поселения, и заявляют о намерении донести фото и видео до ГИБДД.