Подведены итоги XXI Всероссийского форума "Здравница-2022"

В субботу, 28 мая, на территории Самарской области завершил свою работу XXI Всероссийский форум-выставка "Здравница-2022". В крупнейшем профессиональном мероприятии санаторно-курортной отрасли в России участвовали 27 регионов, 200 организаций, более 2 тыс. участников. За три дня профессионального общения и обмена опытом санатории Самарской области были отмечены золотыми медалями национальной курортной ассоциации.
Так, санаторий "Самарский" получил золотые медали в номинациях:
- лучший загородный/курортный отель для оздоровления и отдыха;
- лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний и корпоративному оздоровлению;
- лучший физкультурно-оздоровительный комплекс.
Санаторий "Волга" стал лучшим в номинациях:
- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;
- лучшая здравница по организации научных исследователей;
- лучшая здравница для больных социально значимыми заболеваниями;
- лечебная здравница по комплексному оздоровлению.
Медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" был отмечен золотыми медалями за:
- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;
- лучшая грязелечебница;
- лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов;
- лучшая здравница по медицинской реабилитации.
Санаторий "Юность" получил золотую медаль в номинации "Лучшая детская специализированная здравница". Юбилейная медаль национальной курортной ассоциации была вручена ФГБУ здравоохранения "Медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" в честь 190-летия учреждения.
Золотые нагрудные медали национальной курортной ассоциации вручили главному врачу ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" Олегу Сментына, главному врачу ГБУЗ СЩДС "Юность" Наталье Мокиной, начальнику ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" Министерства обороны Российской Федерации Алексею Сухинину.
Специальные призы форума "Здравница-2022" получили "Медицинский университет "Реавиз" и Самарский государственный медицинский университет.
Напомним, организаторами XXI Всероссийского форума "Здравница-2022" выступили национальная курортная ассоциация и департамент туризма министерства культуры Самарской области.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.