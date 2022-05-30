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Здравоохранение Общество

Подведены итоги XXI Всероссийского форума "Здравница-2022"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 мая, на территории Самарской области завершил свою работу XXI Всероссийский форум-выставка "Здравница-2022". В крупнейшем профессиональном мероприятии санаторно-курортной отрасли в России участвовали 27 регионов, 200 организаций, более 2 тыс. участников. За три дня профессионального общения и обмена опытом санатории Самарской области были отмечены золотыми медалями национальной курортной ассоциации.

Так, санаторий "Самарский" получил золотые медали в номинациях:
- лучший загородный/курортный отель для оздоровления и отдыха;
- лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний и корпоративному оздоровлению;
- лучший физкультурно-оздоровительный комплекс.

Санаторий "Волга" стал лучшим в номинациях:
- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;
- лучшая здравница по организации научных исследователей;
- лучшая здравница для больных социально значимыми заболеваниями;
- лечебная здравница по комплексному оздоровлению.

Медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" был отмечен золотыми медалями за:
- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;
- лучшая грязелечебница;
- лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов;
- лучшая здравница по медицинской реабилитации.

Санаторий "Юность" получил золотую медаль в номинации "Лучшая детская специализированная здравница". Юбилейная медаль национальной курортной ассоциации была вручена ФГБУ  здравоохранения "Медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" в честь 190-летия учреждения.

Золотые нагрудные медали национальной курортной ассоциации вручили главному врачу ФГБУЗ МРЦ "Сергиевские минеральные воды" Олегу Сментына, главному врачу ГБУЗ СЩДС "Юность" Наталье Мокиной, начальнику ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" Министерства обороны Российской Федерации Алексею Сухинину.

Специальные призы форума "Здравница-2022" получили "Медицинский университет "Реавиз" и Самарский государственный медицинский университет.

Напомним, организаторами XXI Всероссийского форума "Здравница-2022" выступили национальная курортная ассоциация и департамент туризма министерства культуры Самарской области.

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