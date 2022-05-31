Самарский университет имени академика С.П.Королева стал опорным университетом Роскосмоса

Самарский университет им. Королева получил статус опорного для ракетно-космической отрасли. Соответствующий сертификат ректору университета Владимиру Богатыреву вручил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Ведущие эксперты Госкорпорации "Роскосмос" провели крупномасштабное исследование и оценили вовлеченность организаций высшего образования в развитие ракетно-космической отрасли. Участие в нем приняли более 60 образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров для ракетно-космической промышленности по широкому перечню направлений подготовки и специальностей.

В итоге были отобраны 18 университетов, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. Помимо университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, в их число вошли ведущие организации высшего образования из Королева, Самары, Томска, Красноярска, Саратова, Воронежа, Перми.

"Самарский университет с каждым годом все увереннее становится одним из главных центров притяжения молодежи, мощным драйвером развития региона. И присвоение вузу статуса опорного для ракетно-космической отрасли - это, безусловно, не только большое событие, но и заслуженная оценка труда профессорско-преподавательского состава, работников научных лабораторий, - отметил Дмитрий Азаров. - В стенах вуза готовят высококлассных специалистов для ракетно-космической промышленности, реализуют значимые в масштабах как области, так и всей страны проекты. Самарский университет - ключевое звено Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", чья деятельность также получила самую высокую оценку Роскосмоса. Убежден, что в сегодняшних условиях, когда от труда отечественных ученых и инженеров во многом зависит обеспечение безопасности и технологической независимости нашей страны, наделение Самарского университета им. Королева статусом опорного вуза Роскосмоса особенно символично. Сегодня потенциал вуза, как никогда, важен для нашего Отечества".

Опорные университеты будут приглашены к участию в космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса".

"Инициатива создания "Созвездия Роскосмоса" предполагает глубокий содержательный диалог и крайне важна для нас", - отметил Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что сейчас в Москве строится Национальный космический центр.

"Мы хотим, чтобы там находилась штаб-квартира наших базовых университетов. Национальный космический центр будет конгломератом не только ведущих инженерных школ, которые работают на отечественную космонавтику, - все эти инженерные школы будут теснейшим образом связаны с нашими опорными вузами", - пояснил глава Роскосмоса.

По его словам, важно, чтобы студенты с первых курсов непосредственно участвовали в реальной работе по созданию новой ракетно-космической техники.

Объединение ведущих образовательных организаций в Консорциум позволит добиться синергического эффекта и приумножить усилия его участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, а также развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.

Также участники Консорциума получат со стороны Госкорпорации "Роскосмос" и ее организаций всестороннюю информационную и методологическую поддержку, помощь в развитии материально-технической базы и привлечение студентов, заключивших договор о целевом обучении с предприятиями отрасли.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил, что университету в этом году исполняется 80 лет.

"История университета тесно связана с историей освоения космоса, на протяжении многих лет мы сотрудничаем с предприятиями ракетно-космической отрасли как в образовательной, так и в научной сферах. За эти годы мы подготовили более 65000 специалистов для аэрокосмической промышленности, создавали космическую технику. Некоторое время назад наши ученые завершили работу над научной аппаратурой "Карбон-2", предназначенной для проведения в открытом космосе на борту орбитальной лаборатории "Бион-М2" испытаний опытных образцов отечественной космической электроники на основе карбида кремния. Статус опорного университета Роскосмоса открывает для нас новые возможности. Университет подал заявку на участие в федеральном проекте "Передовые инженерные школы" (ПИШ), поддержку в котором нам оказывает в том числе АО "РКЦ "Прогресс". Проект предполагает подготовку элитных кадров - не отдельных специалистов, а мультидисциплинарных команд, а также создание на базе университета опытного производства. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями и предприятиями, участвующими в консорциуме", - подчеркнул ректор.

Справочно:

Что предполагает сотрудничество Самарского университета им. Королева и ГК "Роскосмос" в рамках консорциума "Созвездие Роскосмоса":

Создание единой комплексной образовательной, научной и инновационной среды, направленной на развитие кадрового и научного потенциала ракетно-космической отрасли;

Реализация совместных проектов в научной и образовательной областях;

Приоритетность участия опорных университетов в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектах Роскосмоса;

Предоставление возможности наиболее успешным студентам, обучающимся на вторых и последующих курсах вне рамок целевого приема от Роскосмоса, заключения договоров о целевом обучении с углубленной подготовкой по тематике ракетно-космической отрасли;

Привлечение студентов к программам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области создания ракетно-космической техники;

Трудоустройство студентов, обучающихся на старших курсах, в организации Роскосмоса.



Университеты, получившие статус опорных для ракетно-космической отрасли:



Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

Московский государственный университет геодезии и картографии

МИРЭА - Российский технологический университет

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Воронежский государственный технический университет

Национальный исследовательский университет "МЭИ"

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Технологический университет имени летчика-космонавта А.А.Леонова