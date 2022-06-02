В Самаре в StrelkaHall пройдет литературный вечер

В пятницу, 3 июня, в 18:30 в творческом пространстве StrelkaHall (Самара, ул. Вилоновская, 30) пройдет литературный вечер (16+).

Активисты из профбюро факультета филологии и журналистики Самарского университета уже на протяжении двух месяцев готовят новое событие - "Точка пересечения". Гостям представят новый формат литературных вечеров.

Гости смогут послушать стихотворения, авторскую прозу, выиграть призы в интерактивах и лотерее и даже посмотреть литературный стендап. Также запланировано мини-чаепитие, наполненное атмосферой творчества.

Еще одна фишка предстоящего события - книжный своп. На площадку "Точки Пересечения" можно принести свои прочитанные книги, красиво обернуть их в крафт-бумагу, сделать собственную аннотацию и оставить на полке, а взамен забрать любую понравившуюся книгу.

Главным организатором мероприятия стала Анастасия Чистякова - студентка 1 курса факультета филологии и журналистики.

Анастасия поделилась мыслями по поводу предстоящего события: "На этапе зарождения идеи мы столкнулись с неуверенностью - жив ли такой формат и будет ли он адекватно воспринят аудиторией, ведь литература отошла на второй план нашей жизни. Но, подумав, мы решили, что сложности - это возможности, и поставили себе задачей модернизировать формат, чтобы он не был скучным и стал интересным даже для людей, которые не сильно увлекаются литературой. Сейчас наша основная задача - дать гостям возможность гостям отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями и вдохновением".

Другие студенты-организаторы также рассказали о своих переживаниях перед литературным вечером.

"Событие все ближе, и мы всем составом организаторов начинаем все больше волноваться, так как программа запланирована очень насыщенная, очень хочется, чтобы все реализовалось", - призналась Мария Савельева, программный организатор.

Посетить событие можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись и заполнив google-форму.