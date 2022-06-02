16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдет акция "Библионочь-2022" В Самаре пройдет вечер стихов и музыки Stihogram В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" 11 сентября в Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" В Самаре пройдет встреча с переводчиком Никитой Красниковым

Литература Культура

В Самаре в StrelkaHall пройдет литературный вечер

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 июня, в 18:30 в творческом пространстве StrelkaHall (Самара, ул. Вилоновская, 30) пройдет литературный вечер (16+).

Активисты из профбюро факультета филологии и журналистики Самарского университета уже на протяжении двух месяцев готовят новое событие - "Точка пересечения". Гостям представят новый формат литературных вечеров.

Гости смогут послушать стихотворения, авторскую прозу, выиграть призы в интерактивах и лотерее и даже посмотреть литературный стендап. Также запланировано мини-чаепитие, наполненное атмосферой творчества. 

Еще одна фишка предстоящего события - книжный своп. На площадку "Точки Пересечения" можно принести свои прочитанные книги, красиво обернуть их в крафт-бумагу,  сделать собственную аннотацию и оставить на полке, а взамен забрать любую понравившуюся книгу.

Главным организатором мероприятия стала Анастасия Чистякова - студентка 1 курса факультета филологии и журналистики.

Анастасия поделилась мыслями по поводу предстоящего события: "На этапе зарождения идеи мы столкнулись с неуверенностью - жив ли такой формат и будет ли он адекватно воспринят аудиторией, ведь литература отошла на второй план нашей жизни. Но, подумав, мы решили, что сложности - это возможности, и поставили себе задачей модернизировать формат, чтобы он не был скучным и стал интересным даже для людей, которые не сильно увлекаются литературой. Сейчас наша основная задача - дать гостям возможность гостям отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями и вдохновением".

Другие студенты-организаторы также рассказали о своих переживаниях перед литературным вечером.
"Событие все ближе, и мы всем составом организаторов начинаем все больше волноваться, так как программа запланирована очень насыщенная, очень хочется, чтобы все реализовалось", - призналась Мария Савельева, программный организатор.

Посетить событие можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись и заполнив google-форму.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3