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Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чемпионат России по футболу и Лига чемпионов уже закончились, а горячий бразильский футбол остается с болельщиками на все лето — видеосервис Wink продолжает эксклюзивные прямые трансляции лучших матчей первенства Бразилии. Какие поединки обещают стать самыми яркими?

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

С начала сезона внимание поклонников игры приковано к клубу "Атлетико Минейро" — действующий чемпион выиграл золото впервые за 50 лет и явно не намерен снова допустить такой большой перерыв. Весомый вклад в эту победу сделал экс-нападающий петербургского "Зенита" Халк, который стал лучшим игроком прошлого сезона. В чемпионской серии он забил 19 мячей и сделал семь голевых передач. Ближайший матч с его участием Wink покажет в прямом эфире 5 июня в 21:30 по московскому времени. Против "Атлетико Минейро" на свой домашний стадион в Сан-Паулу выйдет ближайший конкурент — "Палмейрас", который после восьми сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице.

В этот же вечер в Рио-де-Жанейро сыграет другой потенциальный претендент на звание чемпиона — "Фламенго". И хотя противостоять ему будет аутсайдер сезона "Форталеза", матч все равно обещает быть зрелищным. Wink начнет его трансляцию в 21:55 по московскому времени.

Еще один яркий июньский вечер обеспечит Королевская схватка — так называют матчи между клубами "Палмейрас" и "Сан-Паулу". За почти 100-летнюю историю этого дерби команды накопили почти равное количество побед, и тем интереснее наблюдать, как закончится очередная встреча лидеров бразильского футбола. Wink покажет этот матч 19 июня.

В июле нельзя пропустить игру, в которой на поле выйдут лучшие с момента старта первенства бомбардиры — Хонатан Кальери из "Сан-Паулу" (8 голов) и все тот же Халк из "Атлетико Минейро" (5 голов). Помимо личного соперничества нападающих, остроты встрече добавит тот факт, что обе команды вполне реально претендуют на чемпионство 2022 года. Трансляция в Wink состоится 10 июля.

Наконец, в августе поклонников бразильского футбола ждет Дерби Паулиста — матч между клубами "Палмейрас" и "Коринтианс". Это противостояние входит в десятку величайших дерби в мире. Последний раз соперники встречались на поле в 2020 году, когда из-за ковидных ограничений играть пришлось на пустом стадионе без зрителей. Тогда после серии пенальти победил "Палмейрас". Долгожданный матч с поддержкой болельщиков видеосервис Wink покажет в прямом эфире 14 августа.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна–осень". За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.

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