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Образование Общество

Евгений Шахматов избран академиком РАН

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Научный руководитель Самарского университета им. Королева, доктор технических наук, профессор Евгений Шахматов избран академиком Российской академии наук, сообщает пресс-служба вуза. Он будет работать в отделении энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

С 2016 г. Евгений Шахматов имел статус члена-корреспондента РАН. Сейчас он заведует кафедрой автоматических систем энергетических установок и работает в качестве научного руководителя университета. С 2010 по 2019 гг. профессор Шахматов работал ректором Самарского университета им. Королева.

"Таким образом, сейчас в университете работают и ведут научные исследования четыре академика РАН: помимо Евгения Шахматова, это профессора Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королева, Федор Гречников, заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета им. Королева, и Владимир Шорин, начальник отдела управления движением СамНЦ РАН", - уточняют в вузе.

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