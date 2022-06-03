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Индекс RSBIr: доступность кредитов для МСБ в 1 квартале 2022 года в Самарской области приблизилась к историческому максимуму

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 1 квартале 2022 года доступность кредитов для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в Самарской области приблизилась к историческому максимуму - удовлетворенный спрос почти вдвое превысил неудовлетворенный.

Об этом говорят результаты исследования "Индекс RSBIr", которое ежеквартально проводят ПСБ и общественная организация МСП "Опора России", опрашивая владельцев и руководителей компаний МСБ.

Основные тенденции

Индекс деловой активности Самарской области в 1 квартале 2022 года снизился на 2,5 пункта по сравнению с 4 кварталом 2021 года, составив 47,5 пункта. Это значение оказалось ниже, чем в регионах ТОП-5, по числу МСБ (Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Московская область). При этом Самарская область лишь незначительно отстала от общероссийского показателя, который составил 49,1 пункта.

Доступность кредитов в Самарской области опережает среднероссийские показатели и в 1 квартале 2022 года приблизилась к историческому максимуму - компонента составила 55,4 пункта. Это более чем на два пункта больше по сравнению с 4 кварталом 2021 года.

Удовлетворенный спрос на кредиты среди компаний сегмента МСБ составил 25%, оказавшись выше неудовлетворенного в два раза.

Инвестиционная активность в Самарской области остается достаточно высокой, несмотря на увеличение числа МСБ, сокращавших инвестиции в 1 квартале. При этом во втором квартале прослеживается тенденция роста - количество компаний, которые планируют наращивать инвестиции, увеличилось на 5 п.п. до 18%.

Компонента кадры осталась на нейтральном уровне в 50 пунктов за счет сохранения штатной численности предприятий сегмента МСБ. Самарская область по этому показателю сровнялась со среднероссийскими данными.

В то же время планы на 2 квартал 2022 года более оптимистичны: увеличить число работников планируют в два раза больше компаний МСБ - 15% анкетируемых заявили о желании расширить штат, о планах сокращений - 6%.

Продажи остаются в зоне спада - индекс составил 35,9 пункта, что на 2,8 пункта меньше общероссийских показателей. Более половины респондентов - 57% - отметили сокращение выручки в 1 квартале 2022 г., о росте сообщили лишь 10% предпринимателей. Ожидания на 2 квартал 2022 года более оптимистичны - увеличения выручки ожидают 24% участников опроса.

*Индекс RSBIr - ежеквартальное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России". Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Федерации. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов - снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам - на рынке наблюдается стагнация.

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