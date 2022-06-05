В Самаре завершился фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ

В воскресенье, 5 июня, в самарском Доме офицеров состоялась церемония закрытия фестиваля и гала-концерт VIII Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил Российской Федерации.

С 1 по 4 июня ведущие армейские коллективы выступали на концертных площадках Самарской области. В день закрытия на сцене ОДО зрители увидели лучшие номера ансамблей.

В торжественной церемонии закрытия принял участие губернатор Дмитрий Азаров. "Самара, особенно в летний период, становится столицей фестивалей. Но особая честь для нас принимать сегодня и быть столицей Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил России, — отметил губернатор, приветствуя гостей и участников фестиваля. — Благодаря высочайшему профессионализму, творчеству коллективов здесь исцеляющая душу победоносная сила. Здесь коллективы, которые следуя славным традициям своих предшественников, являются маяками не только для наших доблестных воинов и защитников, но и для всех нас — маяками мужества и победы".

Глава региона подчеркнул, что фестиваль способствует укреплению единства армии и народа, которые сегодня в патриотическом порыве объединили свои усилия, чтобы вновь очистить мир от нацизма. "Там наши славные воины, помогая Вооруженным Силам ДНР и ЛНР, отстаивают мирное небо над нашей головой и вновь очищают от нацизма родную землю", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, как 7 ноября 1941 г. прямо с парада воины и творческие коллективы отправлялись на фронт.

"Знаю, что многие творческие коллективы сразу после фестиваля отправятся на линию фронта, чтобы поддержать, вселить уверенность в наших парней. Спасибо огромное нашим мужественным защитникам, спасибо творческим коллективам за ваш вклад в победу", — поблагодарил глава региона.

Губернатор отметил, что для региона большая честь принимать Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил.

"Мы надеемся, что он вернется вновь на нашу самарскую землю. А мы постараемся работать так, чтобы это стало возможным. Чтобы наш Дом Офицеров был лучшим в Вооруженных Силах, каким он является сейчас. Чтобы патриотическая работа, которую ведут юнармия, ДОСААФ, ветеранские организации — огромное им за это спасибо — была поставлена на высший уровень. Чтобы в нашем регионе, в опорном регионе, родина была уверена всегда: здесь враг не пройдет, и здесь настоящие патриоты и защитники всегда готовы встать во имя великих идей нашего народа", — заявил Дмитрий Азаров.