В расписание судов на маршруте "Самара - Винновка" внесены изменения

С понедельника, 6 июня, в расписание судов, следующих по маршруту "Самара - Винновка", внесены изменения.

Ежедневно из Самары до Шелехмети следуют три рейса, один доходит до Винновки.

Из Винновки в Самару следует один рейс - в 5:15. Из Шелехмети вернуться в Самару можно также четыре раза в день.