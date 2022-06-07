16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре почтили память маршала Мерецкова В Самаре завершился фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ В Доме офицеров пройдет фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ Владимир Путин присвоил мотострелковой Александрийской бригаде звание гвардейской Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

Армия Общество

В Самаре почтили память маршала Мерецкова

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 216
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С инициативой создания Аллеи маршалов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились представители общественных объединений. Дмитрий Азаров идею поддержал, после чего в конце 2019 г. проект вынесли на рассмотрение рабочей группы по установке скульптурных композиций.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Создание мемориального комплекса на площади Славы в Самаре началось в 2020 году. Глава региона лично контролировал ход работ.

В основе концепции проекта - героическая жизнь и судьба полководцев, маршалов Победы Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова, Матвея Захарова. Их судьба так или иначе была связана с Куйбышевом.

В декабре 2020 г. представители группы увековечения памяти защитников Отечества Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратились к главе Самары с просьбой помочь подобрать педагогические коллективы школ, достойных присвоения имен самарских маршалов Победы. И 21 февраля 2022 г. первой из них - средней школе №90 - было присвоено имя Героя Советского Союза маршала К.А.Мерецкова.
7 июня, в день 125-летия со дня рождения Героя Советского Союза маршала Кирилла Афанасьевича Мерецкова, на площади Славы заступили на Пост №1 у Вечного огня члены юнармейского отряда "Наследники Победы". Кроме того, учащиеся нашей школы вместе с директором Евгением Александровичем и руководителем юнармейского отряда Татьяной Чижовой возложили цветы к Вечному Огню и к бюсту К.А.Мерецкова на Аллее Маршалов. Почетным гостем мероприятия стал Андрей Бондаренко, председатель общественной организации "Группа увековечению памяти защитников Отечества". В этот день школа с благодарностью принимает поздравления от председателя Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-майора Н.П.Хохлунова и председателя Совета СООО "Союз генералов Самары", Героя Российской Федерации, генерала армии А.И.Баранова. Также поздравление направил председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майор В.Х.Саркисян.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Алексей Рогач 27 февраля 2014 05:35 Самарские военные подняты по тревоге

"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..

михаил вдовин 26 ноября 2013 15:20 В Самаре появится монумент, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3