В Самаре почтили память маршала Мерецкова

С инициативой создания Аллеи маршалов к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились представители общественных объединений. Дмитрий Азаров идею поддержал, после чего в конце 2019 г. проект вынесли на рассмотрение рабочей группы по установке скульптурных композиций.

Создание мемориального комплекса на площади Славы в Самаре началось в 2020 году. Глава региона лично контролировал ход работ.

В основе концепции проекта - героическая жизнь и судьба полководцев, маршалов Победы Александра Василевского, Кирилла Мерецкова, Андрея Еременко, Василия Соколовского, Бориса Шапошникова, Родиона Малиновского, Климента Ворошилова, Матвея Захарова. Их судьба так или иначе была связана с Куйбышевом.

В декабре 2020 г. представители группы увековечения памяти защитников Отечества Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратились к главе Самары с просьбой помочь подобрать педагогические коллективы школ, достойных присвоения имен самарских маршалов Победы. И 21 февраля 2022 г. первой из них - средней школе №90 - было присвоено имя Героя Советского Союза маршала К.А.Мерецкова.

7 июня, в день 125-летия со дня рождения Героя Советского Союза маршала Кирилла Афанасьевича Мерецкова, на площади Славы заступили на Пост №1 у Вечного огня члены юнармейского отряда "Наследники Победы". Кроме того, учащиеся нашей школы вместе с директором Евгением Александровичем и руководителем юнармейского отряда Татьяной Чижовой возложили цветы к Вечному Огню и к бюсту К.А.Мерецкова на Аллее Маршалов. Почетным гостем мероприятия стал Андрей Бондаренко, председатель общественной организации "Группа увековечению памяти защитников Отечества". В этот день школа с благодарностью принимает поздравления от председателя Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов генерал-майора Н.П.Хохлунова и председателя Совета СООО "Союз генералов Самары", Героя Российской Федерации, генерала армии А.И.Баранова. Также поздравление направил председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ генерал-майор В.Х.Саркисян.