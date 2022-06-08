Как сохранить бизнес в кризисный период, обсудят на бесплатном семинаре по управлению продажами

По статистике, около 90% бизнесов прекращают работу в первый год своего существования. В кризисное время риск закрыться у небольшого предприятия еще выше. Главная проблема таких бизнесов - отсутствие выстроенной системы на всех уровнях работы. Особенное внимание сейчас, в период снижения покупательской способности, предпринимателю стоит уделить функционированию отдела продаж.

16 июня Региональный центр инноваций StartupSamara проведет онлайн-семинар "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?" Мероприятие направлено на разбор инструментов, которые помогают бизнесу контролировать и увеличивать продажи в кризисный период.

Спикер онлайн-семинара - Кристина Самсонова, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR с 10-летним опытом работы в топ-менеджменте компаний - поделится своим опытом структурирования отдела продаж и расскажет о самых важных аспектах организации работы в период неопределенности. По итогу мероприятия участники узнают, как наладить и систематизировать процессы внутри отдела продаж, на что ориентироваться при выставлении KPI и бонусов сотрудникам и какие проблемы чаще всего мешают выполнять план продаж (особенно сейчас). Мероприятие поможет взглянуть на команду sales-менеджеров как системный элемент компании и выстроить для себя четкие шаги по внедрению новой модели.

Семинар будет полезен собственникам бизнеса, руководителям проектов на стадии "MVP+" и/или "первые продажи", а также сотрудникам отдела продаж, которые хотят узнать, как сохранять и увеличивать результат вне зависимости от внешних изменений. Для всех, кто присоединится к мероприятию онлайн в zoom-конференции, предусмотрен подарок - шаблоны необходимых документов по выстраиванию продаж в компании ("План продаж", "Функциональные обязанности менеджера", "Программа адаптации").

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/salesmanagement

Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.



