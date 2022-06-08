Как сохранить бизнес в кризисный период, обсудят на бесплатном семинаре по управлению продажами

По статистике, около 90% бизнесов прекращают работу в первый год своего существования. В кризисное время риск закрыться у небольшого предприятия еще выше. Главная проблема таких бизнесов - отсутствие выстроенной системы на всех уровнях работы. Особенное внимание сейчас, в период снижения покупательской способности, предпринимателю стоит уделить функционированию отдела продаж.
16 июня Региональный центр инноваций StartupSamara проведет онлайн-семинар "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?" Мероприятие направлено на разбор инструментов, которые помогают бизнесу контролировать и увеличивать продажи в кризисный период.
Спикер онлайн-семинара - Кристина Самсонова, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR с 10-летним опытом работы в топ-менеджменте компаний - поделится своим опытом структурирования отдела продаж и расскажет о самых важных аспектах организации работы в период неопределенности. По итогу мероприятия участники узнают, как наладить и систематизировать процессы внутри отдела продаж, на что ориентироваться при выставлении KPI и бонусов сотрудникам и какие проблемы чаще всего мешают выполнять план продаж (особенно сейчас). Мероприятие поможет взглянуть на команду sales-менеджеров как системный элемент компании и выстроить для себя четкие шаги по внедрению новой модели.
Семинар будет полезен собственникам бизнеса, руководителям проектов на стадии "MVP+" и/или "первые продажи", а также сотрудникам отдела продаж, которые хотят узнать, как сохранять и увеличивать результат вне зависимости от внешних изменений. Для всех, кто присоединится к мероприятию онлайн в zoom-конференции, предусмотрен подарок - шаблоны необходимых документов по выстраиванию продаж в компании ("План продаж", "Функциональные обязанности менеджера", "Программа адаптации").
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/salesmanagement
Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!