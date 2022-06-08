В Самаре пройдет Всероссийская конференция "Бизнес и бизнес-образование. Опора экономики страны"

Конференция пройдет офлайн 10-11 июня. Основными организаторами конференции выступили Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО), Высшая школа международного бизнеса Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева (ВШМБ), Клуб директоров Самарской области (КДСО), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться: https://klub-direktorov-samarskoy.timepad.ru/event/1969900/.

В России пока дух предпринимательства недостаточно силен. По данным различных опросов, на практике начинают заниматься предпринимательством только 3%. Главная проблема - недостаточный уровень предпринимательского образования и компетенций. Бизнес-образование все чаще становится темой острых дискуссий в среде профессиональных управленцев и представителей бизнес-школ. Институт бизнес-образования признается важным фактором устойчивого развития экономики и профессиональным сообществом, и государством.

Новая санкционная политика ограничивает развитие бизнеса на всех уровнях. В рамках конференции предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы задач бизнес-образования по снижению остроты воздействия санкционного давления на экономику Российской федерации и отдельных регионов. Особое внимание будет уделено изучению лучших практик антикризисного управления сложными хозяйствующими субъектами в современных условиях.

Вопросы для обсуждения на конференции:

обеспечение социально-экономического лидерства Самарской области в условиях кризиса;

о роли бизнес-образования в развитии экономики страны и отдельных регионов;

меры поддержки технологического предпринимательства в Самарской области;

лидерство в сложные времена;

знакомство с лучшими антикризисными практиками ведущих отраслей экономики Самарской области. личный опыт руководителя и всей компании в преодоления кризисных ситуаций 1998, 2008, 2014 гг. и настоящего времени. Рекомендации участникам конференции;

инициативы издательского дома "Гребенников" по разработке технологии преодоления кризиса хозяйствующими субъектами;

управление человеческими ресурсами в кризисных условиях;

управление финансами в кризисных условиях;

взаимодействие с клиентами в кризисных условиях.

Модератором конференции выступит исполнительный директор Клуба директоров Самарской области, основатель и директор Высшей школы международного бизнеса (ВШМБ), доктор бизнес-администрирования DBA, член Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), член Ассоциация "Союз работодателей Самарской области" Владимир Егоров.

Модерировать круглый стол будет директор по развитию сети частных медицинских клиник "Семейная клиника КОСМА", соучредитель сети салонов оптики "КОСМА", к.э.н., амбассадор проекта "Мой бизнес-63" министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, общественный деятель при министерстве здравоохранения Самарской области, блогер деловой среды, бизнес-консультант и мотивационный спикер по маркетингу социальных сетей Надежда Космирова.

Спикеры конференции:

Сергей Мясоедов, президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), заместитель председателя президиума Национального аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР), проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА), заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права (Россия, Москва). Тема - "О роли бизнес-образования в развитии экономики страны и отдельных регионов".

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области. Тема -

"Обеспечение социально-экономического лидерства Самарской области в условиях кризиса".

Сергей Мордовин, президент Санкт-Петербургского международного института менеджмента ИМИСП, член Совета РАБО, профессор. Тема - "Лидерство в сложные времена".

Андрей Молчанов, генеральный директор АО "Таркетт";

Тимур Валеев, президент АО "СМАРТС";

Андрей Орлов, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера (ГБУЗ СОКОД);

Михаил Берман, Исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч;

Вячеслав Малеев, президент Федерации автоспорта Самарской области, президент ОАО "АвтоКом";

Михаил Асеев, генеральный директор ППК "Весна";

Сергей Космиров, исполнительный директор ООО "Семейная Клиника "Косма", владелец сети салонов оптики "Косма""

Кирилл Николайчук, исполнительный директор ООО ТПК ВСК ГРУПП"

Артем Подсекаев, директор ООО Мотрум"

Наталья Аполосова, генеральный директор ООО "Центр оценки и права "Визит". Тема - "Личный опыт руководителя и всей компании в преодоления кризисных ситуаций 1998, 2008, 2014, 2019 годов и настоящего времени. Рекомендации участникам конференции".



Александр Витальевич Сергиенко, директор государственного автономного учреждения Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" - управляющей компании технопарка "Жигулевская долина". Тема - "Меры поддержки технологического предпринимательства в Самарской области".



Аркадий Халюков, генеральный директор Издательского дома "Гребенников". Тема - "Инициативы Издательского дома "Гребенников" по разработке технологии преодоления кризиса хозяйствующими субъектами".

Тема: "Промышленность и управление человеческими ресурсами в кризисных условиях".

Модераторы:

Яков Абрамович Сигал - управляющий партнер Alfa Business Group;

Светлана Владимировна Стрелкова - собственник агентства кадровых решений "HR Perfect", старший партнер международного рекрутингового агентства M Choice.

Тема: "Управление финансами в кризисных условиях".

Модератор - Александр Анатольевич Селяев, директор по финансам и экономике АО "Строммашина-Щит"



Тема: "Взаимодействие с клиентами в кризисных условиях".

Ирина Александровна Шведова - заместитель генерального директора СРО Ассоциации "Строители Поволжья", к.э.н.