В Самаре из-за ремонта кабеля изменятся маршруты четырех трамваев

Для восстановления кабельной линии приостановили движение трамваев по ул. Советской от 15 микрорайона до ул. Победы. Временно трамваи №№ 13, 21, 24, 25 следуют по скорректированным схемам.
№13 ходят по двойной трассе, через один:
- первая трасса движения - от Постникова оврага через Дом печати, ул. XXII Партсъезда до Кировского трамвайного депо на ул. Физкультурной и в обратном направлении;
- вторая трасса движения - от Постникова оврага через Дом печати, по улицам Ставропольской, Ново-Вокзальной до Северного трамвайного депо на ул. Фадеева и в обратном направлении.
№21 ходят по одной трассе движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, Кабельной и в обратном направлении.
№24 также работают по двойной трассе, через один:
- первая трасса движения - от завода им. Тарасова через Барбошину поляну до 15 микрорайона и в обратном направлении;
- вторая трасса движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок, площадь им. Кирова до Костромского переулка и в обратном направлении.
№25 ходят по одной трассе движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок до БТЭЦ и в обратном направлении.
В качестве альтернативы можно воспользоваться:
- льготными автобусами №№ 21, 34;
- троллейбусами №№ 4, 4к, 7, 15;
- коммерческими маршрутами №№ 4, 89, 99, 297, 368.
Завершить ремонт планируется до конца текущей рабочей недели.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!