В Самаре из-за ремонта кабеля изменятся маршруты четырех трамваев

Для восстановления кабельной линии приостановили движение трамваев по ул. Советской от 15 микрорайона до ул. Победы. Временно трамваи №№ 13, 21, 24, 25 следуют по скорректированным схемам.

№13 ходят по двойной трассе, через один:

- первая трасса движения - от Постникова оврага через Дом печати, ул. XXII Партсъезда до Кировского трамвайного депо на ул. Физкультурной и в обратном направлении;

- вторая трасса движения - от Постникова оврага через Дом печати, по улицам Ставропольской, Ново-Вокзальной до Северного трамвайного депо на ул. Фадеева и в обратном направлении.

№21 ходят по одной трассе движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, Кабельной и в обратном направлении.

№24 также работают по двойной трассе, через один:

- первая трасса движения - от завода им. Тарасова через Барбошину поляну до 15 микрорайона и в обратном направлении;

- вторая трасса движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок, площадь им. Кирова до Костромского переулка и в обратном направлении.

№25 ходят по одной трассе движения - от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок до БТЭЦ и в обратном направлении.

В качестве альтернативы можно воспользоваться:

- льготными автобусами №№ 21, 34;

- троллейбусами №№ 4, 4к, 7, 15;

- коммерческими маршрутами №№ 4, 89, 99, 297, 368.

Завершить ремонт планируется до конца текущей рабочей недели.