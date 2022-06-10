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Самарцы увеличивают скорость интернета На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года Максим Токаренко (МегаФон): Мы активно работаем над увеличением скорости передачи данных Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области "Мегафон" первым включил в тарифные планы опцию pre-5G

Сотовая связь Транспорт и связь

Самарцы увеличивают скорость интернета

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Поволжье на треть выросло количество пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G. Чаще других опцию, которая способна увеличить скорость в смартфоне до 50%, подключают в Башкирии, Самарской области и Татарстане.

Фото: shutterstock.com

В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, участвовать в киберспортивных турнирах, скачивать любой "тяжелый" контент или раздавать интернет на несколько устройств.

В мае каждый пользователь услуги в Поволжье в среднем израсходовал порядка 50 гигабайт мобильного трафика — в разы выше привычного потребления большинства жителей регионов. Абсолютный рекордсмен из Чебоксар загрузил более 600 гигабайт данных на своем смартфоне. Значительные объемы диктуют необходимость в увеличенных скоростях интернета.

Чаще других опцию pre-5G выбирают владельцы современных моделей гаджетов брендов Samsung, Xiaomi и Apple. Мужчины подключают услугу в 1,5 раза чаще женщин. Наиболее распространенный возраст "скоростных" абонентов: 30–35 лет. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи тарифных планов, в которых услуга включена по умолчанию, бесплатно: "Максимум. Без переплат", VIP и "Премиум".

В Самарской области за месяц количество потребителей pre-5G увеличилось также на треть. Помимо Самары, Тольятти и других городов, опцию активно подключают в небольших населенных пунктах, среди которых Волжский, Екатериновка, Луначарский и другие. Благодаря регулярной модернизации и строительству объектов связи, сеть МегаФона позволяет использовать услугу по всей области. Только за прошлый год обновление охватило более 300 базовых станций в 25 районах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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