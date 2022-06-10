Самарцы увеличивают скорость интернета

В Поволжье на треть выросло количество пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G. Чаще других опцию, которая способна увеличить скорость в смартфоне до 50%, подключают в Башкирии, Самарской области и Татарстане.

В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, участвовать в киберспортивных турнирах, скачивать любой "тяжелый" контент или раздавать интернет на несколько устройств.

В мае каждый пользователь услуги в Поволжье в среднем израсходовал порядка 50 гигабайт мобильного трафика — в разы выше привычного потребления большинства жителей регионов. Абсолютный рекордсмен из Чебоксар загрузил более 600 гигабайт данных на своем смартфоне. Значительные объемы диктуют необходимость в увеличенных скоростях интернета.

Чаще других опцию pre-5G выбирают владельцы современных моделей гаджетов брендов Samsung, Xiaomi и Apple. Мужчины подключают услугу в 1,5 раза чаще женщин. Наиболее распространенный возраст "скоростных" абонентов: 30–35 лет. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи тарифных планов, в которых услуга включена по умолчанию, бесплатно: "Максимум. Без переплат", VIP и "Премиум".

В Самарской области за месяц количество потребителей pre-5G увеличилось также на треть. Помимо Самары, Тольятти и других городов, опцию активно подключают в небольших населенных пунктах, среди которых Волжский, Екатериновка, Луначарский и другие. Благодаря регулярной модернизации и строительству объектов связи, сеть МегаФона позволяет использовать услугу по всей области. Только за прошлый год обновление охватило более 300 базовых станций в 25 районах региона.